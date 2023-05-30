獨家／宏碁施振榮：PC人太多！簡慧祥將加速布局新核心業務

宏碁（2353）創辦人施振榮表示，新任總經理簡慧祥表現非常好，期望他上任帶來新氣象，加速將PC人力有效轉往新核心業務，並逐步接手海外區域業務管理，展開集團傳承。

台灣進入企業傳承高峰期，除明基創辦人李焜耀退出佳世達董事會，緯穎董事長林憲銘退出董事會，宏碁也展開新傳承。董事長陳俊聖5月欽點簡慧祥接任總經理，施振榮指出，簡慧祥上任將有助於調整宏碁PC核心事業步伐。

施振榮指出，宏碁PC的人應有效轉到新的業務上，他10幾年前就說過「PC人太多」，建議經營團隊要把人轉出去，除了轉到小金虎，更應該把人放在「新核心業務（New Core Business）」如Spatial Lab 3D立體影像解決方案及電競產品線等，施振榮直言「新的東西還不夠多，但傳統核心事業PC毛利率越來越少，宏碁必須要更加速發展新產品，才有賺錢空間」。

宏碁營運長目前僅剩一位，外界好奇執行長陳俊聖、總經理簡慧祥、營運長高樹國如何分工？宏碁日前已先公布組織執掌調整方案，將供應鏈及品牌行銷等原營運長黃資婷工作移交高樹國，而簡慧祥則接手桌上電腦等部門及市場分析單位，權責調整不大，施振榮指出，簡慧祥未來將接下所有PC團隊跟營運工作，逐步接手海外區域管理。

「他還不到55歲，也要給他時間！」施振榮表示，簡慧祥相當年輕，雖沒有施振榮創業擔任宏碁總經理時年少，但該讓簡慧祥有時間慢慢接手，「企業長期經營就是要做傳承計畫，不可能第一天就做好。」

施振榮表示，台灣是董事長制，董事長可以任命執行長及總經理，執行長可以授權總經理執行事務，現在因為董事長兼執行長，所以不用授權，但未來很多執行任務可以授權總經理，很多事權可以慢慢交出去。

本來外界期待是兩個營運長中升一位當總經理，施振榮表示，因為簡慧祥的表現非常好，在建碁跟宏碁監視器部門都做得非常好，期望讓他帶來宏碁新氣象，而對於最終人事安排與外界期待不同，施振榮認為，即使台積電傳承中間也曾有變化，傳承並不是那麼容易。

施振榮表示，傳承是領導人的責任，要很小心，看實際狀況，把傳承放在心理，有問題就要跳下來管，對於外界猜測是否因宏碁2022年第4季度虧損，才做人事調整？施振榮說並不是，他認為這次宏碁傳承非常順暢，現在重點是讓傳承的人接好（權責）。

宏碁內部分析，簡慧祥市場嗅覺靈敏，是一流的市場操盤手，買賣抓的快狠準，故宏碁雖過去9年PC業務起起伏伏，但顯示器在供應鏈很長、管理難度很高的挑戰下，仍然持續成長，顯示能力相當足夠，期望簡慧祥能帶宏碁走出新氣象。

企業管理專家則不具名指出，台灣企業習慣在需要時刻，拉專業經理人上來變經營層，但這個角色的轉換，很多人都低估困難度，其實是需要時間歷練，台灣公司不習慣給更充裕時間培育接班人，故在傳承上往往得付出一點代價。