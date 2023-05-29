連續15年植樹逾百萬棵 友達「手」護台灣加樹減塑

為響應世界環境日及國家2050淨零轉型關鍵戰略，友達（2409）永續基金會連續15年舉辦「友達綠色嘉年華Green Party」，上周六（5月27日）由友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪帶領超過300位友達志工，並邀請在地鄰里、產官學和供應商夥伴及台中市政府，在友達台中廠區攜手種植千棵樹苗並進行老樹護樹修枝，推廣加樹減塑、節能減碳的淨零綠生活。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示，「友達將淨零碳排納入ESG治理目標，對外和產業夥伴合作建構綠色產業生態圈，在企業內部亦不遺餘力推動永續文化。我們在全球各廠區已種樹超過百萬棵，各廠區樹木蔚然成林，猶如森林工廠，為了擴大對台灣土地生態的承諾，從2020年起響應國土綠網計畫和林務局合作認養保安林，號召友達志工親手植樹護樹，發揮企業影響力，以行動實踐我們對環境永續的承諾。」

友達光電永續長暨友達永續基金會執行長古秀華表示，「友達永續基金會呼應台灣2050淨零轉型關鍵戰略，接軌聯合國永續發展目標（SDGs），提倡淨零綠生活，15年來以植樹及生態教育倡議SDGs第14項保育及永續利用陸域生態系，去年開始也發起淨灘活動清除海廢超過1,000公斤，實踐SDGs第15項保育及永續利用海洋生態系。透過和各方利害關係人的合作，我們逐步在食衣住行育樂面向推動節能減碳，並將友達龍潭廠水資源館、台中廠環境教育設施場所、台中廠西大墩窯文化館、台中科博館達達魔法樂園作為四大環境教育場域，將淨零知識素養推廣至社會大眾，以落實綠色企業承諾。」

友達光電今年Green Party共有10家企業共襄盛舉，由來自友達北中南廠區超過350名員工及眷屬齊聚一堂，親手種植1,000棵杜鵑花，打造兼具景觀和水土保持的綠帶。目前友達光電中科廠區的樹木總量已超過萬棵，吸引許多鳥類依附著老樹而生、在樹上停棲繁衍，成為動植物的友善棲息環境。本次活動也邀請樹藝師帶領志工學習認識樹木、檢查樹的健康狀況、體驗修枝及碎枝覆土等行動，深入了解綠碳循環的過程，從中更珍惜大自然資源。此外，友達亦發揮深厚的科技底蘊及環保專長，於活動現場設置環境教育展位寓教於樂，將企業資源與社會共享，譜下企業發展與環境共榮的美麗樂章。

友達不僅植樹護樹，同時致力發展綠色能源。位於友達光電台中廠的西大墩窯文化館，為友達建廠時發掘之清朝窯址遺跡，秉持著延續歷史的理念，選擇將其進行保存及活化，呈現西大墩窯考古遺址及製陶過程，永續推展在地歷史，讓科技與文化共榮共存。目前西大墩窯文化館屋頂已建置全綠電，並於去年底新建落成儲能櫃，成為全綠電自給自足發電用電的場域。館內亦搭載智慧能源解決方案，可分析發電量及用電量，以視覺化的方式呈現綠電節省的金額或減碳效益。