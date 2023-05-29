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AI 千金股來了！緯穎股東會聚焦伺服器 林憲銘擬交棒

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創旗下緯穎召開股東大會。記者吳康瑋／攝影
緯創旗下緯穎召開股東大會。記者吳康瑋／攝影

人工智慧（AI）熱潮持續發酵，帶動相關類股走勢強勁，而伺服器大廠緯穎（6669）受惠在手專案逾50%為 AI 伺服器，帶動整體熱度銳不可擋，也坐穩千金股地位，而公司訂於今（29）日召開股東大會改選董事，現任董事長林憲銘，日前透露有交棒新世代的打算，並決議不再以法人代表或自然人身份出任緯穎董事。

至於掌舵的大任則暫時交給副董事長暨執行長洪麗甯，及其所領軍的經營團隊，對此，市場法人對其後市保持樂觀態度，隨處伺服器相關概念股近期表現續強，實質上為有獲利且具實質利多的族群，建議投資人可以留意走勢適度進場。

據了解，AI伺服器的產品特性是毛利率高，而目前營收占比與原先既有的運算及儲存的獲利程度相當，即便AI伺服器的比重有成長，但沒有看到大家擔心的獲利稀釋的狀況；而緯穎旗下還有其他專案，這些專案發展的進度不一，預估最快要到2023年底至2024年初，才會有比較顯著的貢獻。

緯穎4月營收181.82億元，月減47.8%、年減8.7%，今年前4個月營收累計924.08億元、年增30.86%。緯穎指出，受惠供應鏈長短料情況恢復正常，營收、獲利創下同期歷史新高；放眼未來，雲端產業與AI伺服器長期需求仍將成長，公司持續投資深耕資料中心技術。

伺服器 緯穎

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