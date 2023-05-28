黃仁勳分享三故事：別害怕承認錯誤

輝達執行長黃仁勳27日向台大畢業生分享了三個故事，回述當年創立輝達的辛苦，他說創業一路走來，「充滿羞辱的失敗」，公司還差點倒閉。他藉此勉勵畢業生，別害怕承認錯誤或尋求協助、願景實現前忍受痛苦，以及決定取捨或放棄，是能否成功的核心關鍵。

黃仁勳說，輝達的第一個產品是電腦遊戲用的3D顯卡，想與日本電玩業者SEGA合作，但一年後發現設計架構錯誤，要是持續下去，做出來的SEGA遊戲主機技術落後，並與Windows不相容。黃仁勳被迫向SEGA執行長解釋，輝達無法繼續合約，希望SEGA另尋合作對象，但又希望SEGA能全額付款，否則輝達就會倒閉。

令他驚訝的是，SEGA同意了，讓輝達能多撐六個月，打造出RIVA 128顯卡，在輝達資金見底時，新顯卡震撼了3D市場，讓輝達一戰成名，拯救了公司。

圖／經濟日報提供

輝達晶片需求強健，使得黃仁勳四歲離台後，再次重返台灣，他與台積電的張忠謀會面，開啟了雙方持續25年的合作關係。

黃仁勳強調，以謙遜之心面對錯誤，並尋求幫助，拯救了輝達。這些特質對聰明又成功的人來說，特別困難，一如在場的畢業生。

第二個故事是，2007年輝達推出CUDA繪圖處理器架構加速運算，希望能用於電腦運算、模擬、圖形處理等。然而，IBM360問世以來，60年來CPU運算模式一直是業界標準。CUDA需要研發者撰寫程式，展現GPU的優點，但客戶希望有龐大安裝基礎，而CUDA要建立龐大安裝基礎，又需要客戶購買新應用。

為了解決這個「雞生蛋、蛋生雞」的問題，輝達使用已擁有龐大安裝基礎的GeForce顯卡，打造CUDA技術，但是由於CUDA因此新增的成本很高，重創輝達獲利多年，市值也因此都盤旋在10億美元上下。

黃仁勳說，這段期間輝達的獲利表現差，投資人以懷疑眼光看待CUDA，希望輝達改善獲利表現。儘管如此，輝達仍堅持到底，相信加速運算的時刻終會到來，為此舉辦GPU技術大會（GTC），孜孜不倦地在世界各地推銷CUDA。2012年AI專家用GeForce訓練模型，帶來AI大爆炸的引發點。輝達了解深度學習的潛力，明白深度學習是軟體的全新面向。十年後AI革命開始了，輝達成了全球AI研發者所需的引擎。

他說，輝達在茁壯的歷程中，經歷了苦痛，但要實現願景前，一定要經歷苦痛。

第三個故事是，輝達進入智慧手機晶片市場後又迅速撤退，因為競爭激烈，「我們做出了艱難的決定，犧牲這塊市場」，輝達的目標是打造新電腦，「我們應該投身於我們要擁有獨特貢獻的願景」。退出手機市場做法奏效，輝達轉向發展機器人電腦，如今在自動化和機器人運算領域生意高達數十億美元。

他強調，對聰明又成功的人士來說，撤退或放棄並不容易，但是能夠做出取捨，是能否成功的核心。