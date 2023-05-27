升學外的「薪」選擇 新北7.3萬個工作歡迎高中職學歷生

高中職畢業後的方向在哪裡？台積電慈善基金會董事長張淑芬與104人力銀行Be A Giver攜手推出「工作世界，職業引路計畫」，致力於培養高中職人才謀生能力。今年起，陸續與六縣市地方政府合作「高中職人才就業媒合X職業探索博覽會」，新北場「技職Chain 跳轉未來」今天登場，邀請30家企業與150個科技大學攤位，讓高中職學生與企業和科技大學面對面交流，不只媒合就業更幫助學生了解未來發展方向。

現場參與企業針對機電技術人員、工務專員、廚師等技術人才，開出月薪4.9萬元搶才，與2022年大學畢業生起薪3.2萬元相比，高出53%。

教育部統計，2022年高中職畢業生有17.9萬人，其中，畢業後選擇升學者有15.3萬人、占85.9%，選擇就業僅1.8萬人、占9.9%。當多數高中職畢業生對自己和產業的了解不夠，也沒有經過適性探索而選擇直接升學，很可能造成大學畢業之後仍缺乏產業實作經驗、或就業歷程不穩定的狀態。主計總處資料顯示，20~24歲青年平均失業率12%，是整體失業率的3.4倍。104人力銀行資料庫也顯示，2017~2019年大學畢業生的第一份工作平均僅待1年2個月。

104人力銀行數據顯示，2023年5月新北市整體工作數15.7萬個，當中不限學歷工作機會有7.3萬個，占47%，與2018年5月6.5萬個相比，5年成長17%。

104人力銀行指出，今天企業徵才專區現場共有30家企業現場搶才，在「就業媒合」方面，機電技術人員月薪4萬元、廚師薪水可達4.5萬元、工務專員更上看4.9萬元，顯示擁有一技之長在身，讓高中職學生直接升學之外也能有「薪」選擇。

「職業探索」方面，秉持幫助高中職生能認識各式各樣不同職業的理念，活動中規劃職業探索研習任務，邀請參與活動的高中職生拜訪參展的企業並進行交流，完成拜訪3家企業，即可獲得研習證書一張，記錄下探索未來的珍貴學習歷程。同時也在現場規劃免費履歷健診專區，邀請職場前輩免費提供職涯諮詢與建議，幫助高中職學生不只找工作，更了解未來的職涯發展方向。