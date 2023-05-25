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手遊《棕色塵埃2》人氣夯 全球事前預約破百萬人

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

韓國遊戲公司NEOWIZ發行、GAMFSN開發的RPG手遊新作《棕色塵埃2》自開放全球事前預約以來，短短2週就吸引超過100萬玩家熱情加入，官方今（25）日帶來了Dev Talk:美術組開發故事影片，讓玩家更深入了解遊戲美術與音樂製作的創作歷程。

《棕色塵埃2》是NEOWIZ旗下RPG手遊《Brown Dust－棕色塵埃》的官方續作，是一款在幽美氛圍下發展出各種事件與冒險故事，並能激發玩家想像力的高品質RPG手遊。同時，以沿襲前作的高規格2D美術與精緻原畫為特色。

官方先前於全球線上發表會上，公開了全新角色、戰鬥系統「擊退」與「炸彈物品」，以及技能詮釋動畫，並提供橫向及直向兩種遊玩模式，大幅提升玩家們對於遊戲上市的期待感。

而隨著24日在YouTube頻道公開「Dev Talk:美術組開發故事」，讓玩家們可以透過影片更加了解遊戲美術及音樂製作過程，包含主要插畫運用、UI（使用者介面）/UX（使用者經驗）、音樂與開發相關等幕後故事。

《棕色塵埃2》將於6月在全球正式上市，目前已啟動雙平台事前預約，有興趣的玩家還可以申請參與「最終封測」，體驗穿越時空的樂趣。

手遊 炸彈 封測

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