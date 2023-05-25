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談墨西哥布局 童子賢：資料保密推動全世界在地化生產

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照片
和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照片

針對墨西哥布局？和碩（4938）董事長童子賢今（25）日表示，和碩不只在墨西哥，也在台灣繼續購地投資，伺服器是雲端生意，他跟人手上持有的終端裝置不太一樣，伺服器產業過去三五年有一點百花齊放，你跟我使用的手機，不是Android就是iOS，因為我們終端消費者，不想要操作太多介面，伺服器不一樣，伺服器經手都是專業人士，資料跑到雲端，型態很多，例如網路購物發出訊息，反映的是運算與資料儲存抓取，若是拋資料給生成式AI，或是給元宇宙，運作主要是在影像，影像的生產運作傳送，所以，雲端百花齊放，隨著平台不一樣而不同，這樣的情形，供應商面對不同客戶，也有不同生意可以做，這部分方興未艾。

他說，商業網路平台運作，美洲亞洲歐洲都有，這有地緣關係，當使用量非常大的時候，最近大家很多人在意中美貿易的資料流失，比如說，你在亞洲資料是否送到美國去，你在美國資料是否被中國所收集，他們從設備製造開始就監管，一直到設備運用都希望在地化。

所以，他說，不一定設廠在墨西哥，全世界都有在地化傾向，這有別於過去20年，過去製造都集中在中國大陸，大陸扮演世界工廠角色，隨著世界更在乎資料保密，過去幾年美國抵制中興與華為就是有一點這個味道，因此，運用在北美的資料，在北美製造很正常。

伺服器 和碩 童子賢

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