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「+886」詐騙多 NCC：10月推語音警示

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

+886詐騙電話猖獗，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）發言人翁柏宗說，已針對「+886 0-8」的電話進行攔阻，但「+886-9」電話是國外人士來台漫遊或者洽公時使用的號碼，不能夠隨意阻擋，預計十月開始，針對「+886」開頭的電話，推動語音警示；也就是說，當市內電話或行動電話有「＋886」電話來電時，一接起來，會先有語音提醒民眾可能是詐騙電話。

詐騙電話層出不窮，日前傳出的誠品個資外洩疑雲中，民眾接到開頭是「+28」的詐騙電話，ＮＣＣ表示，已與電信業者討論，將「+28」等六十一個非國碼電話列入攔阻名單。

翁柏宗說，「+886-9」電話不能隨意擋，會影響通訊自由，確實曾發現「+886-9」涉及詐騙，未來會在國際電話交換機上，以人工智慧技術做查驗，預計在十月推動語音警示。

詐騙 漫遊 人工智慧

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