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AI伺服器貢獻大爆發 法人調高這檔主機板股至買進評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

技嘉（2376）伺服器出貨比重持續提升，尤其ChatGPT等生成式人工智慧應用崛起，帶動未來AI伺服器需求爆發可期，投顧法人看好將為後續成長性增添強大想像空間，近日將投資評等調高至「買進」。

技嘉主要產品為主機板、顯示卡、伺服器及筆電等電競周邊產品，以自有電競品牌「AORUS」行銷全球，為全球前三大主機板、顯示卡製造商，今年第1季個別產品營收占比分別為主機板25%、顯示卡40%、伺服器25%、其他10%。

法人指出，技嘉第1季毛利率12.7%、營益率4.6%，並未回升，主因板卡及電競市場仍存在銷售成本壓力，獲利表現較為平淡，但觀察伺服器營收比重已達25%，較2022年約20％顯著提升，伺服器加強支撐營運，已出現結構性轉變。

技嘉目前伺服器、網通事業由持股100%子公司技鋼科技負責，其中，伺服器約七成標準品透過通路出給SI客戶，三成為ODM客戶，平台涵蓋英特爾、超微的x86 架構，以及Ampere的ARM架構，另具備輝達認證的支援八張HGX A100平台以及八張HGX H100平台伺服器。

法人表示，今年AI需求爆發初期，技嘉已陸續接獲客戶建置GPU雲端需求，增加相關伺服器訂單，由於A100/H100伺服器規格大幅提升，主要單價增加來自八張GPU，因此伺服器系統單價較一般運算、儲存伺服器數倍增長。

法人估算，在技嘉伺服器業務中，今年AI伺服器出貨量占比僅5%~10%，但營收比重可達40%~45%，而2024年出貨量占比可提升到10%~15%，營收貢獻達50%以上；2023、2024年整體伺服器營收占比26%、30%，分別年增45%、23%。

伺服器 技嘉

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