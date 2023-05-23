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台積電擴建廠房設備 再發公司債200億元
台積電（2330）今（23）日公告公司112年度第3期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總額為新台幣200億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類及丙類3種。台積電說明募得價款之用途及運用計畫：新建擴建廠房設備。
台積電說明，公司今年2月14日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成112年度第3期公司債定價後之說明。
台積電說明，甲類發行金額為新台幣114億元整，乙類發行金額為新台幣26億元整，丙類發行金額為新台幣60億元整，每張面額：新台幣壹仟萬元，按票面十足發行，發行期間：甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為7年期、丙類發行期限為10年期。發行利率：甲類固定年利率1.60%、乙類固定年利率1.65%、丙類固定年利率1.80%。
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