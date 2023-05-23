台積電擴建廠房設備 再發公司債200億元

倚天股票機、虛擬實境（VR）裝置、Liquid智慧手機，這些曾經在宏碁（2353）集團歷史上被淘汰或如今已沒落的產品線，就是由這些堪稱「板凳球員」團隊打造的倚天酷碁推動，這些多元組成的團隊，打造出爆紅的智慧佛珠、智慧玫瑰念珠

2023-05-23 17:09