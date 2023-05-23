宏碁電競桌機 第1季英法等國稱冠

根據GFK最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競桌機在歐洲地區多國稱冠，其中英國、義大利、法國及波蘭表現尤其亮眼，2023年第1季分別以26%、33%、22%及17%市占率成為銷售冠軍；除此之外，英國、義大利及波蘭亦在3月以19%、32%及18%市占率位列第一，展現宏碁積極深耕電競產業的成果。

宏碁積極擴大旗下電競桌機產品線，為玩家提供符合使用需求的產品。全新 Predator Orion X 電競桌機，以獨特的科幻風格及易於DIY的精巧機身設計，提供強大的電競效能；太空艙結構設計使內部能有更大的自由度及全面性的效能，並能確保內部元件穩定運作，更支援 PredatorSense 4.0系統效能應用程式，玩家能透過個人化界面自訂RGB燈效，發揮系統的真實潛能。