快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

彭博研究：要提高晶片供應安全 蘋果需放眼台積電美國以外的晶圓厰

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

彭博行業研究分析指出，即使蘋果料將成為台積電（2330）美國亞利桑那州晶圓廠的第一大客戶，但其仍需尋找替代供應來源（三星電子或英特爾），才能降低中期半導體供應風險。蘋果大部分晶片（不單單是仿生處理器）的供應商可能都過度依賴台灣製造。

未來三年，蘋果對先進製程產能的需求將大幅增長。這對蘋果降低仿生處理器生產的對台依賴度構成挑戰。蘋果可能仍會每年升級手機系統單晶片，而為了容納更多電晶體和記憶體，每次升級後仿生晶片的尺寸都會更大。蘋果一直採用台積電的最新工藝節點，例如2023年的N3節點和2025年的N2節點，但最新晶片生產技術的良率可能低於 N7和N5等成熟節點技術，導致12英寸晶圓產量下降。

彭博行業研究預計，到2025年年底，蘋果用於手機晶片的總晶圓需求將增長 43%，從2022年的約56萬片增至2025年的近80萬片。iPhone出貨量同期可能僅增長8%。

由於依賴台積電的台灣晶圓厰生產 iPhone晶片和桌上型電腦處理器，蘋果面臨很大的供應鏈風險，且未來三到五年內都無法有效化解這一風險。儘管預計蘋果將成為台積電亞利桑那州晶圓厰（興建中）的第一大客戶，但這並未有效解決晶片供應依賴單一地區的問題，而這是蘋果產品最重要的元件。

台積電亞利桑那州晶圓厰產能太小且投產時間太晚。台積電亞利桑那州晶圓厰一期項目預計將於2024年開始生產5奈米節點晶片。但根據彭博行業研究的情景分析，2025年蘋果可能只能獲得該晶圓厰的12萬片晶圓產能，僅能滿足15%的需求。相關原因包括高通和Nvidia等晶片設計公司分走部分產能，以及新晶圓厰投產後一般都有12-24個月的調試期。

在最壞情景下，蘋果可能需要承擔潛在利益衝突的風險，將部分訂單交給三星電子或英特爾。目前，三星電子更有可能獲得蘋果的訂單，因為它在美國和韓國的3奈米和5奈米晶片代工產能都比英特爾大。其次，三星電子在手機晶片生產方面具有豐富的經驗，在A10晶片組推出之前一直都是蘋果的主要晶片代工廠；目前三星電子為高通代工晶片。最後，三星電子是唯一一家具有新一代全環繞閘極技術（GAA）經驗的晶圓代工廠，提高了未來滿足蘋果嚴格性能和良率要求的機率。

然可留意的是，在於蘋果的記憶體和顯示屏供應已經依賴三星電子 ，如果三星電子在蘋果供應鏈中的份額越來越高 ，則可能會讓其獲得更高的定價權。

蘋果還必須保持關注的一點是，依賴台灣工廠供貨的晶片供應商數量占比快速上升。這對於蘋果打造一個更完備、更具韌性的半導體供應鏈而言至關重要。過去四年裡，在台灣設有生產設施的蘋果無廠半導體製造商和垂直整合製造（IDM）晶片製造商數量占比大幅上升，從2018年的3%升至2021年的17%，使台灣成為所有地區中增長最快的市場。能夠體現這一增長的突出例子涉及蘋果的三大射頻晶片供應商：博通、Qorvo和Skyworks。2018年，三家供應商在台灣只有一個工廠，占其總供應量的7%。但到2021年，在台灣的工廠數量已增至五個，占三家供應商整體供應量的33%。

蘋果供應鏈 晶片 三星電子

延伸閱讀

WSJ：蘋果限制員工用ChatGPT 正開發自家大型語言模型

G7峰會前夕日邀七大半導體廠聚會 凸顯這兩件事

OPPO終止研發晶片 中國業界掀起搶人才大戰

大立光、技嘉 認購火

相關新聞

彭博：要提高晶片供應安全 蘋果需放眼台積電美國以外的晶圓廠

彭博行業研究分析指出，即使蘋果將成為台積電（2330）美國亞歷桑那州晶圓廠的最大客戶，但仍需尋找替代供應來源（三星電子或...

拚當5G專網整合商 英業達第二代葉力誠為何下令團隊要先「付出」？

英業達不只是伺服器主機板一哥，也將在5G時代增加新角色－「企業專網系統整合商」。特別的是，從47年硬體製造本業跨入服務業，該怎麼做？

雲達楊麒令：做5G像當張無忌，只是我找不到張三豐

還記得《倚天屠龍記》中一場經典場景，是武學大師張三豐教導張無忌學太極拳，當張三豐示範招式後，問在旁觀看的張無忌還記得多少？一遍又一遍比劃直到張無忌回答，「全部都忘記了」，才是武功練成的時刻。

不當笨水管！台灣大：企業專網2025年發展成形

5G時代，面對用戶數成長比4G慢，企業端用戶收入貢獻還不明顯的雙現象，電信業者正加速轉型因應。台灣大哥大3年前開始轉型科技電信集團，成立OP享樂子品牌，引導消費者活用新科技，企業市場則扮演系統整合商角色，2023年目標企業專網用戶數拚倍增。

專網4大挑戰待努力 國家隊ORAN目標2年降價一半

5G被視為產業數位化推手，5G專網應用被預期在2~3年內成企業數位轉型利器，也為電信業者、設備商創造了新商機。

宣布在日開發1-gamma技術 美光：2025年先在台量產

美光昨天宣布在日本砸36億美元投入1-gamma先進製程，據知情官員透露，台灣美光向經濟部強調在台研發計畫持續推進，沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦