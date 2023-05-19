台灣大攜手亞達科技推5G AI巡檢GO 提升20倍巡檢速度

台灣大哥大今日宣布攜手亞達科技，推出一站式AI巡檢解決方案「5G AI巡檢GO」，解決企業巡檢高時間、高營運、高管理等「三高」成本痛點，以月租方式取代企業一次性高額投資，並可依照場域、項目等客製化AI巡檢工具，相較於傳統AI巡檢，部署速度提升20倍，投資報酬率提升3倍。

製造業執行巡檢廠房，往往花費大量時間與人力，卻常因標準作業流程不夠完善，而出現人為判讀誤差；此外，巡檢資料倚靠人工整理上傳，紀錄疏失難以追蹤，反而造成產線停頓。

為解決製造業痛點，台灣大攜手亞達科技推出「5G AI巡檢GO」，有效提高巡檢效率，其AI異常偵測支援多種錶頭，包括類比錶頭、數位錶頭、燈號、開關，能夠精準判斷並即時警示異常，大幅提升巡檢的準確性，巡檢資訊也能於第一時間回傳，並且完整紀錄數值與照片，減少時間與人力成本，管理者還能遠端即時掌握數據資訊，優化生產效益，避免工安意外。

台灣大哥大企業用戶事業群商務長吳傳輝指出，台灣大哥大以5G與科技實力，攜手亞達科技，為企業客戶快速部署的智慧解決方案。結合硬體、軟體及高速網路的「5G AI巡檢GO」，只需一鍵，即可完成AI讀值、判斷異常、記錄報告、拍照存檔等四道巡檢程序，有效解決巡檢高時間成本、高營運成本、高管理成本等「三高」問題，驅動科技創新，並協助製造業邁向淨零轉型，

亞達科技董事長林育業表示，台灣大哥大與亞達科技在5G AI應用領域已有長久的堅實合作基礎，相信「5G AI巡檢GO」這項新產品與5G AI應用，將會大幅提升產業生產效率、顯著降低成本。