許添財：AI帶來生產力的躍昇 也是職場能力的重新分配

商研院董事長許添財今（18）日表示，人工智慧帶來的不僅是生產力的躍升，也是職場能力的重新分配，關鍵就在誰能掌握這個新工具。

馬來西亞多媒體發展機構（MDEC）與商研院今舉辦「與愛（AI）共存-人工智慧論壇」，共同關注AI人工智慧圖像設計服務創新帶來的議題，研討改變未來知識工作的人工智慧服務，探討人工智慧帶來的圖像設計服務創新與數位轉型契機。

馬來西亞友誼及貿易中心代理代表Ms. Syajaratud Durri Abdullah （莎佳） 致詞時表示，如何透過AI協同服務的圖像設計應用工具來提升團隊與公司的生產力，進一步促進產業發展及各項應用。

許添財強調，現今這個時代，學習和使用人工智慧是一項重要的技能，尤其是對於沒有設計與技術背景的商業人士來說，它可以讓他們更有效地進行知識工作，並且可以與設計人員更好地合作。相信透過台馬雙方一起前瞻人工智慧協同設計服務，透過簡易、快捷、高品質的設計，幫助廣大中小企業圖像設計的現行服務數位轉型，與愛（AI）共存，讓更多台灣中小企業受益。

許添財也提到，期望透過本次論壇幫助台灣的中小型企業了解如何透過人工智慧服務（如PIXLR）來協助公司業績增長與生產力提升，期能為疫後台灣服務業復甦翻轉帶來新的可能性。

馬來西亞影美晴公司（Inmagine）共同創辦人Ms. Stephanie Sitt （許詩韻） 表示，在軟體即服務（SaaS）的發展趨勢下，馬來西亞多媒體發展機構（MDEC）推薦來自馬來西亞Inmagine 、目前世界上最受歡迎的線上照片編輯應用工具 – PIXLR， PIXLR是一個應用人工智慧建立的圖像編輯與設計的雲端軟體，可用於編輯圖片、創建設計和修飾照片。 PIXLR提供了一個易於使用的用戶界面，可以在網頁瀏覽器中直接運行，非常適合需要簡單但有效的圖像處理工具的用戶。同時，Inmagine創辦人許詩韻也在本次論壇正式宣布，比照北美與歐洲的服務方案，自即日起免費提供一年授權的PIXLR專業版給台灣的學校教育機構及公益單位使用。

商研院表示，參與本次論壇的貴賓還包括：長川資訊董事長郭承和、秀威資訊科技總經理宋政坤。