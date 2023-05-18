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沃旭920MW大彰化離岸風場啓動 發電量由台積電「全包」

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
沃旭能源亞太區總裁古沛明(中)宣布，離岸風場將於2025年底供電給台積電。記者宋健生/攝影
沃旭能源亞太區總裁古沛明(中)宣布，離岸風場將於2025年底供電給台積電。記者宋健生/攝影

沃旭能源與工程統包商台灣汽電共生公司（8926），今(18)日舉行大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站動土典禮，預計2025年底前完工啟用變電站，並建置完成風場，將併網售電給台積電（2330）使用，同時創造彰化在地1,000個直接或間接就業機會。

值得注意的是，上述離岸風場920MW(百萬瓦)裝置容量，已由台積電「全包」。台積電是在2020年7月與沃旭能源簽訂20年的購電合約，這也是目前全球規模最大的企業購售電契約。

而台積電承購該風場20年所有發電量，將可藉此達成減碳目標，在全球淨零減碳趨勢中持續保持競爭力。

這座風場，採用單一風機裝置容量14MW、共66座風機，並首度採用對環境友善的負壓沉箱管架式水下基礎，幾乎沒有施工噪音，創下亞太離岸風電先例。2025年底前完工後，發電量將超過台中火力發電廠3座機組，約可滿足100萬戶台灣家庭用電量需求。

據投審會統計，2022年核准的僑外投資金額創下近15年新高、達新台幣3,990億元。其中，大彰化離岸風場獲投審會核准的僑外投資總額逾1,056億元，為去年台灣所有核准的僑外投資總額逾25%，也是離岸風電產業投資額中最大宗，顯示沃旭能源為離岸風電產業做出重大貢獻。

沃旭能源於今年3月宣布對大彰化西南第二階段及西北離岸風場做出最終投資決定，今天舉行陸上變電站動土典禮，也代表風場正式進入建置階段。

今天的動工儀式，由沃旭能源亞太區總裁古沛明、星能董事長楊崇和、彰化縣政府副縣長林田富、經濟部能源局組長陳崇憲、彰化縣經綠處副處長蕭麗玲等人主持。

古沛明表示，去年5月沃旭攜手台汽電與星能公司，成功打造台灣首座大型離岸風場「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」的世界級輸電系統，帶動在地供應鏈商機，建置台灣首座大規模風場。

古沛明說，再次與台汽電及星能公司合作，將會運用這些成功經驗，建置920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站，這是台灣綠能轉型又一個重要里程碑，他有信心陸上變電站工程將如期、如質地安全完工，且遵守環評承諾。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約，由台汽電轉投資的子公司星能公司，負責陸上變電站建置及輸電系統的設計、施工統包，台灣在地供應商與承包商占統包合約比例超過80%，預計將創造約1,000個直接或間接就業機會。

古沛明說，這座陸上變電站是把來自風場的乾淨電力送到台電電網的關鍵樞紐，運用最新科技打造變電站，例如配備345kV超高壓變電站電力系統，創下台灣再生能源變電站首例，也設置了高規格的電纜隧道，確保風場生命週期的輸電安全。

楊崇和說，綠能永續發展，乾淨再生能源併入台電電網扮演很重要角色，台汽電在2018年就與沃旭合作陸上一期變電站工程，但開工半年後碰到疫情爆發，所幸在三方合力下，一期電纜已完工，並順利正常運轉中。

而沃旭願意再投入第二期工程實在難能可貴，也讓台汽電學習到高標準的經驗，希望能與優秀的合作廠商一起達到2025年離岸風電裝置目標。

沃旭能源表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場，位於彰化外海離岸35至60公里處，併網容量為900MW，每年可提供乾淨能源給100萬台灣家戶使用，預計於2023年測試併網最後部分風機。

沃旭能源於2018年通過競標取得第二座大規模離離岸風場920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場併網容量，並於2020年7月與台積電簽訂企業購售電契約，預計於2025年底完成風場建置。

沃旭能源大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站舉行動土典禮。記者宋健生/攝影
沃旭能源大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站舉行動土典禮。記者宋健生/攝影

台積電 離岸風電

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