沃旭920MW大彰化離岸風場啓動 發電量由台積電「全包」

沃旭能源與工程統包商台灣汽電共生公司（8926），今(18)日舉行大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站動土典禮，預計2025年底前完工啟用變電站，並建置完成風場，將併網售電給台積電（2330）使用，同時創造彰化在地1,000個直接或間接就業機會。

值得注意的是，上述離岸風場920MW(百萬瓦)裝置容量，已由台積電「全包」。台積電是在2020年7月與沃旭能源簽訂20年的購電合約，這也是目前全球規模最大的企業購售電契約。

而台積電承購該風場20年所有發電量，將可藉此達成減碳目標，在全球淨零減碳趨勢中持續保持競爭力。

這座風場，採用單一風機裝置容量14MW、共66座風機，並首度採用對環境友善的負壓沉箱管架式水下基礎，幾乎沒有施工噪音，創下亞太離岸風電先例。2025年底前完工後，發電量將超過台中火力發電廠3座機組，約可滿足100萬戶台灣家庭用電量需求。

據投審會統計，2022年核准的僑外投資金額創下近15年新高、達新台幣3,990億元。其中，大彰化離岸風場獲投審會核准的僑外投資總額逾1,056億元，為去年台灣所有核准的僑外投資總額逾25%，也是離岸風電產業投資額中最大宗，顯示沃旭能源為離岸風電產業做出重大貢獻。

沃旭能源於今年3月宣布對大彰化西南第二階段及西北離岸風場做出最終投資決定，今天舉行陸上變電站動土典禮，也代表風場正式進入建置階段。

今天的動工儀式，由沃旭能源亞太區總裁古沛明、星能董事長楊崇和、彰化縣政府副縣長林田富、經濟部能源局組長陳崇憲、彰化縣經綠處副處長蕭麗玲等人主持。

古沛明表示，去年5月沃旭攜手台汽電與星能公司，成功打造台灣首座大型離岸風場「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」的世界級輸電系統，帶動在地供應鏈商機，建置台灣首座大規模風場。

古沛明說，再次與台汽電及星能公司合作，將會運用這些成功經驗，建置920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站，這是台灣綠能轉型又一個重要里程碑，他有信心陸上變電站工程將如期、如質地安全完工，且遵守環評承諾。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約，由台汽電轉投資的子公司星能公司，負責陸上變電站建置及輸電系統的設計、施工統包，台灣在地供應商與承包商占統包合約比例超過80%，預計將創造約1,000個直接或間接就業機會。

古沛明說，這座陸上變電站是把來自風場的乾淨電力送到台電電網的關鍵樞紐，運用最新科技打造變電站，例如配備345kV超高壓變電站電力系統，創下台灣再生能源變電站首例，也設置了高規格的電纜隧道，確保風場生命週期的輸電安全。

楊崇和說，綠能永續發展，乾淨再生能源併入台電電網扮演很重要角色，台汽電在2018年就與沃旭合作陸上一期變電站工程，但開工半年後碰到疫情爆發，所幸在三方合力下，一期電纜已完工，並順利正常運轉中。

而沃旭願意再投入第二期工程實在難能可貴，也讓台汽電學習到高標準的經驗，希望能與優秀的合作廠商一起達到2025年離岸風電裝置目標。

沃旭能源表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場，位於彰化外海離岸35至60公里處，併網容量為900MW，每年可提供乾淨能源給100萬台灣家戶使用，預計於2023年測試併網最後部分風機。