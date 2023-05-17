美光推出兩款資料中心新硬碟

美商記憶體大廠美光今日發布兩款全新固態硬碟（SSD），包括6500 ION NVMe SSD 及XTR NVMe SSD，這也是目前全球採用超過200層以上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的固態硬諜（SSD），由於儲存效能優於QLC峰值，尤其功耗表現更迎合減碳潮流，又兼具相等於QLC的成本，美光看好發展前景。

美光6500 ION NVMe SSD 及 XTR NVMe SSD兩款新固態硬碟，是採用美光領先全球的232層TLC NAND Flash，也是全球第一家率先推出採用超過200層NAND晶片的SSD。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理 Alvaro Toledo 表示，美光 6500 ION SSD 能以 QLC 的價格，實現 TLC 的效能，並可較競品的 QLC SSD 降低兩成的功耗，協助客戶減少碳足跡。這兩款 SSD 使客戶能在不影響效能的狀況下，充分善用人工智慧的力量，實現大幅進展。

美光 6500 ION SSD除了相近QLC 的價格外，更展現TLC在讀寫速度及耐受度高於QLC數十倍以上的高效能表現。

相較其他同業如SK海力士新併入的Solidigm及三星等，還停留在100多層，美光將232層新款SSD訂價拉近與QLC相近，壓制韓廠並鞏固在資料中心領導地位企圖明顯。

美光強調，隨6500 ION SSD 及 XTR SSD 的問世，美光可提供一款創新、且具高容量及高耐用性的 NVMe SSD 產品組合，協助資料中心運營商透過較先前技術更低的用電量，大規模擴展儲存容量、控制成本，並提升資料中心永續性。