和碩童子賢：低碳轉型 可以解決台灣兩大迫切的危機

台北市電腦公會榮譽理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，台灣低碳轉型到了一個非常緊要的關頭，地球暖化對我們造成兩個迫切危機，包含進出口貿易障礙及海平面上升威脅土地，但這兩者都可以因為對低碳轉型做出的努力而得到改善。

經濟部號召16家國內外供應鏈與產業夥伴，如宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、微軟等電子資訊品牌業者；鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、光寶等EMS大廠，今日舉行「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」。童子賢出席峰會並致詞。

童子賢指出，我們的低碳轉型，到了一個非常緊要的關頭，我相信今天討論的主題，是台灣產業無法迴避的問題。

童子賢說，地球暖化對我們造成兩個迫切危機，一是台灣非常仰賴進出口貿易，另一個是台灣地狹人稠、高山多平地少，部分土地面臨海水上升的威脅，前途不是很樂觀。

童子賢表示，我們先看經濟面，台灣在2022年進出口貿易總額達9,071億，2022年超越南韓日本，國民所得超越3.28萬美元。我們的進出口總和除以GDP，等於119%，也就是說，我們的經濟活動很大比重來自進出口貿易的活躍。韓國70%，日本19%。台灣比日韓更倚賴進出口貿易的活絡。

童子賢指出，當2024年開徵碳稅，台灣會處在非常不利的位子，假如沒有在低碳轉型上作出努力的話，台灣的進出口貿易會飽受威脅。光是出口被課以很高的碳稅，會回饋到台灣整個經濟活動，「會發現做生意開始卡卡的，進出口開始不順。」

童子賢指出，另外一個概念是，如果2040-2050年溫度提高2度，海平面上升，台灣僅有的平地會有35-40%被淹沒，高雄旗津一帶不用講，台南市七股一帶也會淹沒，台北大稻埕和淡水沿海一帶也可能被淹沒，到時會感覺到切膚之痛。

童子賢指出，幸好回過頭來看，不管進出口貿易障礙或海平面上升威脅土地的兩個憂慮，都可以因為對低碳轉型做出的努力而得到改善。低碳轉型不是只有依賴一種能源，工業建築部門都會受到碳排的影響，能源只是其中一部分，各種類的能源也只是選項，低碳轉型要一起努力才有可能達成。

經濟部號召16家國內外供應鏈與產業夥伴，如宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、微軟等電子資訊品牌業者；鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、光寶等EMS大廠，今日舉行「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」。

此外，童子賢會前接受媒體提問核電廠重啟的議題。他說，所有能夠降低碳排的能源的手段、消費的方法、工業生產的方式，我們都應該重視，不是只有在談單一能源的型態。

童子賢表示，所以我強調的是一個黃金組合，單一的方法沒有辦法真的完全地達成台灣的低碳轉型，所以台灣需要一個能源的黃金比例，而且不只能源，包含低碳工業的方式、建築的方式、消費的方式，種種因素都會影響我們對碳排的進度。