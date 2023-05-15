資誠與台灣數位健康產業協會 推動健康醫療數位轉型

根據資誠發布的《全球數位健康領袖調查》指出，數位健康產業具備使用者高度期望、研發能量豐沛、醫療行為變革及各界資源挹注等基礎條件，專家認為在全球後疫情時代無懼短暫市場逆風，將穩固數位健康產業生態系長期發展。有鑒於此，資誠聯合會計師事務所與台灣數位健康產業發展協會於2023年5月15日在台北共同主辦「數位健康新未來關鍵趨勢論壇」，邀請產官學研醫各界領袖到場進行演講分享產業經驗與觀察，專家透過對談交流台灣數位健康發展契機與挑戰，彼此激盪出新的想法與思維，以為未來台灣數位健康產業發展布局參考。

台灣智慧醫療具優勢 軟硬體雙引擎推動健康數位轉型

首先由主辦單位台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基及資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏開場致詞，歡迎現場與線上貴賓參與這場盛會。行政院副院長鄭文燦與數位發展部數位產業署署長呂正華撥冗到場致詞表示，Bio加ICT是近年政府力推的產業發展策略重心，因此政府非常重視台灣數位健康產業的發展，期望公私協力能推動相關創新技術的應用與實踐，不但提高全民的健康福祉也帶動經濟發展。

本次論壇分成三個專題，分別是：(一)科技驅動的未來智慧醫療、(二)使用者驅動的數位健康新生活及(三)數位健康的最後一哩路。出席本次論壇的醫界領袖員林基督教醫院院長李國維指出，台灣醫院若能進一步克服各院系統隔閡，採用符合國際主流趨勢的資料標準提高互操作性，更好的善用公共資源及國家技術成果，可加速醫院的數位轉型，提供患者更多加值健康服務。台灣科技業實力強大，大廠像是華碩（2357）及研華（2395）都已跨業投入醫療領域許久，但他們也同意由於醫療在各地都是受高度監管，也與各國政策連動，跨入各國醫療市場仍有許多障礙需克服，從中找到利基市場。

第二專題論壇由賽諾菲(Sanofi)香港及台灣數位醫療保健主管François Barbé分享全球的趨勢現況，慧康生活科技及南山人壽則針對台灣慢性病和亞健康的民眾，例如糖尿病患者可藉由數位健康解決方案來協助日常的血糖控制，而保險業者可以外溢保單結合創新產品幫助保戶實踐健康管理及預防醫學，以提高國人的健康餘命及生活品質為目標。

建構精準健康生態系 數位技術加值創新服務

資誠生醫產業主持會計師周筱姿表示，因應台灣2025超高齡社會來臨，醫療照護費用攀升，以及照護人力不足的情況下，台灣廠商已積極運用5G、ICT、AI、IOT等資通訊與生醫技術協力推動新興科技及串聯新應用，又因應高齡照護人力不足，為提升照護效率與降低照顧服務員職業傷害，推動可負擔且人性化的照顧輔助科技將是未來發展重點，在參考全球標竿案例之商業模式，數據生成、數據資產累積、技術加值及服務創價為產業發展成功最重要關鍵。

資誠生醫產業執業會計師顏裕芳於第三個專題，向與會者分享資誠與工研院於2022年完成的產業調查研究《精準檢測、預防、診斷發展現況與趨勢》，將對台灣精準健康產業的觀察及專家建言收錄進剛推出的台灣篇報告裡。他引用研究數據指出，受訪台灣廠商較集中分布在精準檢測與診斷兩大次產業，營業項目包括疾病早期篩檢、基因檢測、遠距醫療、臨床數據整合分析、醫學影像輔助醫療決策等，廠商和ICT業者跨域引進人工智慧、雲端運算及感測科技，將產生的大筆數據進行加值應用，以提供用戶更有價值的創新服務解決方案。

顏裕芳在演講最後彙整報告中專家建言，期望政府能適時調整與時俱進的法規與監管思維，讓創新產品上市或募資上更順利，讓健康數據能有完善資料治理及統一資料標準，以利研發與應用，而政府在人才培育及延攬外籍專業人才的完善規劃，可提供產業發展需要的跨域人才及國際商務人才。他也鼓勵業者深入前瞻技術應用並精準選題，透過產業價值鏈不同關係人建構生態系，為精準健康產業的所有利害關係人提供價值，來布局ESG迎合全球趨勢。

於同場專題論壇，晉弘科技董事長鄭竹明以專長的智慧連網診斷醫療器材分享如何讓醫療深入各類型社區，以數位科技結合醫師會診常用的設備來提高醫療的可及性，實際達成醫療零距離的願景。遠傳電信（4904）執行副總經理暨資訊長胡德民則從台灣電信業角度剖析5G科技如何協助醫療體系實踐遠距醫療，並以遠傳遠距診療平台及人工智慧技術與醫院合作的實際案例，說明醫療數位轉型的必要性與未來發展趨勢。此外，眾匯智能健康董事長王欽堂指出，企業員工職場健康照護是企業落實ESG的重要項目，旗下的醫聯網結合數位科技以職場為場域，協助企業落實員工健康管理解決方案，於醫院場域也可滿足民眾對於居家健康照護的全方位需求。

當各國面對人口老化及醫療人口持續增加，政府在醫療資源分配與支出將面臨更大的壓力，數位健康已是許多國家調整醫療支出結構及醫療資源使用效率的關鍵解方。期望台灣精準健康產業能夠掌握全球健康需求趨勢變化與契機，經由生態系的競爭合作布局廣大的全球市場。