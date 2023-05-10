聯發科推出天璣9200＋旗艦5G晶片 預計第2季上市

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（10）日宣布推出天璣9200+旗艦5G晶片，為天璣系列產品線增添戰力。該公司表示，採用天璣9200+晶片的智慧手機，預計將於第2季上市。

天璣9200+採用台積電（2330）第二代4奈米製程打造，聯發科指出，天璣9200+的CPU與GPU性能均較上一代顯著提升，可滿足使用者流暢運作手機遊戲與複雜應用程式的需求。

聯發科無線通訊事業部副總李彥輯提到，天璣9200+是手機晶片性能又一里程碑之作，擁有出色能效，可助力終端裝置廠商打造強大的手機遊戲體驗，同時還提供高刷新率遊戲畫面及沉浸式硬體光線追蹤效果，結合其能效優化技術，可為使用者帶來驚豔的視覺效果和更長的電池續航時間。