產業署舉辦AI GOOD競賽 獎金最高20萬元

數位部產業署今（5）日指出，今年度「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與「數據創新服務生態系推動計畫」跨計畫合作辦理「AI GOOD實戰場域人才選拔競賽」，5月11日13:30-17:00於台大醫院國際會議中心舉辦「AI GOOD競賽起跑儀式暨說明會」，會中議題出題單位將親自說明題目。

產業署為推動產業創新轉型，提升台灣總體AI及數據人才質量，今年度首度由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與「數據創新服務生態系推動計畫」跨計畫合作辦理「AI GOOD實戰場域人才選拔競賽」（簡稱AI GOOD競賽），採以戰代訓模式提供AI實證場域試煉，於實戰中培訓AI及數據應用人才，強化產業數位人才即戰力，進而加速推進企業發展創新應用服務與產業 數位化轉型。

產業署說，今年度AI GOOD競賽以社會發展為主軸，提出多組社會發展場域及議題，包括利用AI即時辨識帳戶異常交易行為，防堵金融詐騙事件發生、AI語音輔助視障者觀展體驗、透過固定式攝影機影像預警海中沙塵暴、智能彙整上市公司永續報告ESG關鍵指標、支持者捐款行為預測與智能分群、掌握商圈消費輪廓數據分眾行銷等多個實證場域，期待透過AI與數據的力量進行發想與技術實證，激盪創新共好解決方案。

為使有意願參與本年度AI GOOD競賽的參賽團隊更加瞭解本競賽機制，以及競賽議題，於2023年5月11日13:30-17:00台大醫院國際會議中心舉辦「AI GOOD競賽起跑儀式暨說明會」，會中議題出題單位將親自說明題目，讓解題團隊更了解議題需求。

產業署說，期待具備AI或數據技術專長的夥伴們，透過團隊合作參加「AI GOOD競賽」，參賽團隊不僅能夠提升自己的技能和知識，實際和各出題單位合作累積經驗，了解社會發展議題與痛點，還能爭取豐富獎金。

今年競賽決選獎金規劃有「社會貢獻獎」、「技術突破獎」、「創新應用獎」三項大獎，各獎項以「特優」、「優等」及「佳作」劃分三等第，分別為特優新台幣20萬元、優等新台幣15萬元及佳作新台幣10萬元，各獎項名額以一名為限。此外，於決選審查後將開放所有解題案例，於網站上提供給全民投票，將依照得票總數頒發「特別人氣獎」，並核發獎助金新台幣5萬元。

本競賽參賽資格為年滿18歲以上，且具備AI 技術基礎能力或產業解題之人士，非本國籍之人士採專案認定；本競賽需組隊參加，每隊人數為2-10人。廣邀所有對人工智慧技術開發和應用有興趣的人前來組隊報名參賽，攜手為建構健全AI數據生態系和促進數位應用發展及轉型做出貢獻。