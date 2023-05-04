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小一新生入學必備 遠傳搶先推兒童定位錶

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

小一新生即將入學時節，初次獨立在外迎接小學生活，不少家長擔心受怕，遠傳（4904）表示，推出專為台灣兒童設計「遠傳定位手錶」，具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，搭配小朋友最愛卡通造型，每逢開學時節銷量立即翻倍，配合即將到來的小一開學日，遠傳也推出限時優惠，月付399元，最新的角落小夥伴手錶零元就能帶回家，還享手錶上網、網內語音吃到飽，安全不中斷，使用專用App就能隨時定位通話，幫助孩子安全迎接人生新階段。

遠傳表示，小朋友剛入學，加上放學後安親班接送也要重新熟悉，可以隨身佩戴的兒童手錶，讓家長可以隨時知道孩子的位置，確保他們順利安全抵達，還能隨時聯繫，確保準時回家，尤其參加課外活動時，可能會到學校以外地方，兒童手錶更可以讓家長隨時知道家中寶貝行蹤。

遠傳表示，遠傳兒童定位手錶專為台灣兒童、家長設計，有繁體中文介面、注音輸入，簡單設定快速啟用，操作簡單，搭配遠傳優質綿密網路服務，定位、通話、傳文字訊息快速順暢又省電，待機最高90小時，輕鬆支援一整天。遇到危險狀況時，可透過即時語音通話，或使用SOS一鍵求救功能求援。家長可透過手機專用App即時定位孩子的位置，查看移動路徑，還能設定安全區域範圍通知，並支援上課禁用設定、陌生電話阻擋等強大安全功能。

遠傳指出，兒童定位手錶除經典的「高級球寶可夢」造型，今年推出「角落小夥伴特別版手錶」，首次提供角落小夥伴授權桌布，共有６個款式可以隨時更換，還內建３組授權照相相框，月付399元、綁約36個月方案，上網吃到飽、網內通話免費，限時優惠零元。

遠傳 上網吃到飽

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