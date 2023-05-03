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元太獲2023《遠見》ESG電子科技業組「綜合績效首獎」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太董事長李政昊。元太／提供
元太董事長李政昊。元太／提供

全球電子紙領導廠商元太（8069）今（3）日宣布榮獲2023《遠見》ESG企業永續獎，並且是自236件報名企業中脫穎而出，一舉獲得電子科技業組「綜合績效首獎」的殊榮。 同時，元太科技也在2022年度上市公司治理評鑑結果中，首度名列於上櫃公司前5%，顯示元太在ESG公司治理面向的管理措施更加精進。

「遠見ESG企業永續獎是國內企業永續獎項的重要指標之一，這個獎項得來不易，感謝評審團肯定元太的努力。」E Ink元太科技董事長李政昊表示，元太致力推展綠色產品低碳省電的電子紙技術，在數位轉型的應用中，以電子紙取代傳統紙張，讓各種表面能更智慧，也更環保。除了事業營運的成長，更重要的是，秉持「獲利與永續齊步並進」的目標，對公司營運與永續績效付出同等心力，如今得獎只是一個開始，元太會更加堅定地走在永續的道路上。

元太科技大力推動ESG永續方向的發展，依據電子紙為低碳綠色產品本質，致力實踐其獨有的P、E、S、G （產品、環境、社會、治理）架構，並與生態圈夥伴一起朝向淨零碳排的目標而努力，期能達成電子紙讓各種表面變得更智慧和環保的願景 （E Ink, We Make Surfaces Smart and Green）。

自2021年底，元太科技承諾於2040年達到淨零碳排（Net Zero 2040）與2030年達到100%使用再生能源（RE100 2030）兩大環境永續目標。為此，元太科技進行全球廠辦的環境指標盤查，評估全球營運與製造據點所產生的溫室氣體、能源耗用等，並積極取得再生能源使用。截至2022年底，全球營運與銷售據點已達到使用20%再生能源的RE20目標，為元太科技的淨零路徑立下第一個里程碑。

元太科技在累積多年於永續領域的努力後，亦獲得多項國內外永續獎項的肯定，包括日前2022年度上市公司治理評鑑結果出爐，元太科技首度名列上櫃公司前5%，在公司治理方面持續與時俱進，同時，元太也在2022年首度入選「道瓊永續世界指數（DJSI- World）」成分股與「道瓊永續新興市場指數 （DJSI- Emerging Markets）」成分股。在國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）公布「2023永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）」中，元太科技除首度在電子、設備及零組件產業（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）獲評為前10%企業，也榮獲最佳進步獎。

除已正式加入「再生能源倡議RE100」、簽署「氣候宣言（The Climate Pledge, TCP）」、通過「科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）」對減碳目標的評估與驗證，元太科技亦承諾「能源生產力（Energy Productivity）倡議EP100」，導入全球能源管理系統、致力提升能源使用效率以實踐「能源生產力倍增」，同時2022年能源生產力已較2018年基準年倍增，提前達成目標。

在環境影響上，元太科技致力為城市與大眾帶來智慧顯示，同時節能、無光害的環境友善及視覺健康產品。電子紙是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，根據哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。

在節能方面，以應用在零售場域的電子標籤為例，元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。

元太科技獲2023遠見ESG企業永續獎，3日由逢甲大學人言講座教授許士軍（左）頒發獎座，由元太董事長李政昊代表受獎。元太／提供
元太科技獲2023遠見ESG企業永續獎，3日由逢甲大學人言講座教授許士軍（左）頒發獎座，由元太董事長李政昊代表受獎。元太／提供

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