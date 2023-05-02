安碁資訊今年首季獲利年增36% EPS達1.75元

資安服務廠商安碁資訊（6690）董事會通過公告今年第一季合併財報，受惠於資安市場持續成長，第一季合併營收4.02億元，年增12%，仍維持雙位數成長；營業毛利1.62億元，年增19%；營業淨利0.49億元，年增48%；稅後淨利0.39億元，年增36%；每股純益1.75元。

隨著數位科技的蓬勃發達，企業運用各種科技提供便利服務，行動裝置專用的App使用度更是大幅提升，不僅掀起消費習慣模式的改變，企業也運用App帶來更多面向的服務，透過應用程式增加互動效果，將使用對象延伸至客戶，為企業帶來多樣與創新的商機。

安碁資訊是以資安技術和專業人力為基礎，提供資訊服務的專業資安服務商，傳遞服務的方式，除了在現場透過第一線人員進行的技術支援服務外，後端有專屬的客服中心(Call Center)接聽客戶的服務專線，即時處理客戶問題。為提供資訊的快速有效，同時採用EMail、Service Portal、 SMS、 LINE 等各種管道傳遞服務訊息，以利有效地進行客戶服務需求之管理作業。

安碁資訊開發客戶服務 App以強化客戶關係互動，滿足客戶專案服務需求為導向，提供全新的整合式互動客戶服務體驗，這款 App主要是提供資安監控SOC服務的客戶使用，讓客戶透過方便即時、安全的行動裝置APP，隨時查詢專案進度的服務訊息。

安碁資訊表示，目前App主要提供資安事件通報和行事曆兩大功能。資安事件通報主要是針對客戶監控的標的，發現異常行為，會依風險高低，主動發送資安通報單給客戶，客戶可以透過App依據資安風險等級馬上處理，也可即時追蹤服務需求事項的最新處理進度。行事曆主要是透過客服中心，依據專案時程和人力需求，進行服務人力資源的調度安排，客戶可以透過行事曆了解專案的服務程序和人力安排，安碁資訊也可以掌握人力的服務產能，以確保對客戶的服務品質和員工生產力的調節。

安碁資訊客戶服務App已正式上線，方便客戶隨時查詢專案相關的資訊，讓資安通報的訊息傳遞零時差，未來安碁資訊將透過結合客戶服務 App體驗的大數據，對外進行企業用戶分群的經營，提供高度客製化的資訊推播，對內進行服務效能和人力資源的管理，持續創新激發衍生其他數位應用，主動貼近並協助客戶解決問題，增強客戶信賴的黏著度。