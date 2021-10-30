東海大學66週年校慶 彰化縣長、國泰投信董事長等獲獎

東海大學今(30)日在路思義教堂舉辦創校66週年校慶典禮，典禮中頒授名譽博士學位給英業達創辦人之一的鄭清和，並表揚第22屆傑出校友，包括彰化縣長王惠美、中科管理局長許茂新、台中市基督教旌旗教會主任牧師蕭祥修等七人。

會中也頒贈斐陶斐榮譽校友給大渡山學會行銷傳播顧問李桂芬、成大特聘教授陳維新、國泰投信董事長暨投信投顧公會理事長張錫。

此次典禮雖在疫情下舉辦，主辦單位特別開放第二觀禮區、網路直播讓無法到場的師生、朋友觀賞。

第22屆傑出校友表揚，包括彰化縣長王惠美、前外交部常務次長朱玉鳳，美國麻省理工學院林肯實驗室(MIT)航空、導彈和海上防禦技術部門主任級幹部郭小華博士、耐能電池董事長沈曉白、中科管理局長許茂新、台中市基督教旌旗教會主任牧師蕭祥修、國立陽明交通大學資訊學院院長陳志成。

東海大學校長王茂駿表示，學校用心耕耘、努力創新，今年大學部新生註冊率達97.88％，在推動經濟、社會、生態、文化等四大永續上也獲得多項肯定。包含日前甫頒發的台灣永續行動獎中榮獲四金一銀，是全台獲獎最多的大學。

近三年也獲得典範通識學校獎、友善校園卓越學校獎、職涯輔導績優學校金獎、體育績優學校獎等大獎，並連續兩年獲得台灣永續典範大學獎。王茂駿也介紹66週年校慶主視覺象徵「永續東海、無限創新」的意象，並以此祝福東海。

第12屆化工系鄭清和獲頒名譽博士學位，他是英業達公司原始創辦人之一，現為茂利投資總經理與大渡山學會理事長，在東海的每個轉型期中積極捐款挹注各院系長達20餘年。

鄭清和表示，自己很珍惜在東海求學4年中如何養成獨立思考，與人相處、與人溝通和養成腳踏實地的求學及工作態度。

他也特別感謝三位室友陳祥文，王國照和李詩欽，因緣份同住學習，更造就彼此對東海的感情，冀望母校本著基督的愛繼續發光發熱。

「除了博雅以外，數位化和跨域學習應該成為東海的新基因。」鄭清和說，藉著AI列車的到來，東海要彎道超前，成為有遠見、深具影響力的新世紀大學。

王惠美(第32屆政治系)說，在求學時師長們用心教導、校園中的美學體驗、豐厚的人文底蘊、全人的博雅教育等，建立了為人民服務的精神與治理縣務的理念，母校也在台灣的高等教育史上建立了獨特而卓越的地位。

王惠美表示，她一直以創校校長曾約農先生所說的「開創是我們的格言」之精神，以及東海校訓「求真、篤信、力行」，戮力推展彰化縣政；提升品格素養，將美學與美感教育融入在彰化縣民的日常生活中，打造彰化為宜居的幸福城市。以回饋母校師長的栽培。

沈曉白(第19屆化工系)指出，因為喜歡研發產品，所以轉到化工系，很感謝當年教導「三門單元操作」的游文卿老師。在UCLA完成碩士學位後，他也順利錄取兩份工作，第一個是NASA，另一個是電子工程師。在台灣及大陸都有公司，他目前擔任南加州校友會會長，希望校友們齊聚時能感受到像家人般的溫馨歡聚。

許茂新表示，過去得過幾個學校傑出校友楷模，這是第一次親自出席領獎。對於社會的貢獻，若非有神的愛護，自己也不能夠去做這些事。

許茂新待過經濟部、科技部、加工出口區、工業區和科學園區，台灣科學園區占去年全國GDP總值15.30%，今年在疫情中，中部科學園區仍逆勢成長，很有機會突破兆元產值。

許茂新指出，產業的附加價值是必須要做的，還有學校跟產學研的努力與合作，感謝東海大學推動產學合作，讓學界的力量能夠挹注在科學產業並永續發展，未來園區將以創新、包容跟永續以及AI人工智慧作發展。