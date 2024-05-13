保單借款應急 利率下探2.5%

5月報稅季來臨，在萬物齊漲的時代，不少民眾面臨可支配資金減少的困擾，為因應民眾短期資金周轉需求，新光人壽、國泰人壽、臺銀人壽即日起推出保單借款優惠，利率最低下探2.5%起。

新光人壽為提供保戶彈性資金需求運用，推出「龍e貸」台幣保單借款專案，即日起至6月12日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.5% 與3.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

保單借款優惠方案

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。為實現ESG永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低2.5%的優惠借款利率，在疫情未平息之際，建議民眾可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務（限要被保險人同一人），在家不出門即可完成，降低接觸風險也享有更優惠的利率。

國泰人壽表示，2023年推出的「超樹貸」保單借款利率優惠，活動期間內申請件數逾8.1萬件；當年底再推出「超樹貸2」優惠方案，活動期間兩個月內總申請件數突破8.9萬件，廣受客戶好評。

因應報稅季短期資金周轉需求，國泰人壽即日起推出「超樹貸3」保單借款優惠專案，提供全管道2.5%優惠利率，無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款（具有保單價值準備金）的新台幣保單即可申辦，保戶可透過服務中心櫃檯、ATM以及線上管道借款，即日起至7月1日止，透過便利的保單借款服務，保戶可以用最優惠的方式讓資金迅速到位，緩解民眾報稅季資金壓力。

臺銀人壽指出，繼年初提供經濟弱勢保戶保險單借款優惠利率專案，為提供保戶報稅及開學季之資金周轉，即日起推出「保險單借款優惠利率」專案，符合本專案條件之新台幣保單新增借款金額可享2.5%優惠利率，期盼減緩保戶納稅或學費負擔的經濟壓力。

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