四大壽險累計前四月進帳552億

受惠今年以來美元升值，匯兌利益降低壽險業避險成本壓力，加上壽險持續操作海內外股票，累計前四月，已公布獲利的國泰人壽、台灣人壽、凱基人壽、新壽共四大壽險合計賺552.6億元，較去年同期虧損98.2億元，轉虧為盈。

惟4月壽險業遭受美國聯準會（Fed）態度偏鷹，美債利率走揚、美股承受壓力，縮減壽險業4月表現，四大壽險總計4月稅後純益總計較3月縮減14.7%。

國泰人壽4月單月稅後純益104億元，暫居冠軍，賺贏新光人壽的27.87億元、台灣人壽22.24億元、凱基人壽18.96億元。目前六大壽險中，尚餘富邦人壽與南山人壽未公布4月成績單。

新光人壽4月較3月略減1.14億元，惟累計前四月賺32億元，連續三個月賺錢。凱基人壽4月稅後純益18.96億元仍較3月略減2.39億元，下滑11.2%。台灣人壽前四月稅後純益98.79億元，則受惠美元持續升值，加上股債資本利得較佳。

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