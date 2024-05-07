產險業者減資 進入最後一波

防疫險風暴餘波，產險業進入最後一波減資，近期包含和泰產險、富邦產險、兆豐產險都宣布減資計畫，而在經過多次增減資之後，前六大承保防疫保單業者中，資本額最大的是新安東京海上產險，其資本額約為120億元。

為彌補防疫險理賠產生的虧損，儘管和泰產險去年獲利創歷史新高，但因2022年有369億元的巨額虧損，因此董事會決定辦理減資案以彌補2022年虧損，預計減資260億元，將消除26億股，減資比率為92.86％，減資後資本額只剩20億元。

富邦產險同樣決議減資彌補虧損，考量防疫險理賠已進入尾聲，且公司逐月獲利已回穩，為改善財務結構與營運發展需要，故辦理減資彌補虧損，減資金額116.78億元，減資比率約79.56%，減資後資本額降至30億元。

兆豐產險將辦減資53.33億元，減資幅度高達99.99%多，以彌補虧損，同時再辦理私募現金增資，由大股東兆豐金注資45億元，減增資後兆豐產險的資本額也將隨之縮水至約45億餘元。

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