快訊

京元電撤出中國聯發科逆勢接手 一出一進藏貓膩

免費的最貴！Netflix到期釣魚郵件 最新詐騙手法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽險業首家 南山人壽宣布加入台灣淨零排放協會

中央社／ 台北6日電
南山人壽。圖／聯合報系資料照片
南山人壽。圖／聯合報系資料照片

面對2050淨零排放目標，南山人壽今天宣布加入台灣淨零排放協會，成為首家入會的壽險公司。董事長尹崇堯表示，南山人壽目標在2030年減碳42%，且力拚2030年及2040年分別達到RE50與RE100目標。

台灣淨零排放協會由台灣永續能源研究基金會與國內企業共同籌設成立，現有32家企業會員，主要串連產官學界力量打造交流平台，搭建企業與政府溝通橋梁，協助企業會員逐步朝淨零排放里程碑邁進，力促台灣達成淨零轉型。

南山人壽今天表示，在獨立董事與企業永續委員會成員共同見證下，南山人壽於今年4月16日起成為台灣淨零排放協會成員，並由董事長尹崇堯代表簽署2050淨零排放倡議，宣布致力與各企業會員攜手實現2050淨零排放目標。

尹崇堯表示，成為首家加入台灣淨零排放協會行列的壽險公司，對於公司別具意義，他並揭示南山人壽淨零目標，承諾將透過降低自身營運碳排放及擴大使用再生能源等方式，於2030年達到減碳42%。

另一方面，尹崇堯指出，南山人壽將持續建置再生能源發電設備，預計於2030年及2040年達到RE50（50%使用再生能源）與RE100（100%使用再生能源）里程碑。

再生能源 南山人壽

延伸閱讀

Fed 放鷹 銀行業三好三壞

中山大學淨零碳管理課程 吸引企業逾百人

壽險業收支轉正…業者看天吃飯

ETF太熱掀保單解約潮 3月壽險保險給付飆高、保費淨流出七個月最大

相關新聞

壽險業首家 南山人壽宣布加入台灣淨零排放協會

面對2050淨零排放目標，南山人壽今天宣布加入台灣淨零排放協會，成為首家入會的壽險公司。董事長尹崇堯表示，南山人壽目標在...

新台幣開盤升4.6分 為32.33元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.33元開盤，升4.6分

金控海外曝險 美9.6兆元最多

據金管會統計，2024年3月底美國市場曝險額9.6兆元占海外總曝險35%寫史上新高紀錄，也是金控海外曝險池中最大，風險集...

富邦美術館開放 羅丹迎賓

富邦美術館於4日正式對外開放，位於台北信義區A25園區，占地3,000坪，是國際建築大師、普立茲克建築獎得主Renzo ...

國銀前進柬埔寨 三大誘因

國銀前進東南亞，永豐金決議斥資逾百億元收購柬埔寨第一大微型存款機構，也讓金融業在柬埔寨布局更進一步。近年來由於看好柬埔寨...

金控投資日本大步前進 Q1餘額飆至5,875億元新紀錄

經濟轉折向上的日本，迎金控業投資新活水。據金管會統計，今年首季金控集團對日本市場投資餘額攀升到5,875億元的史上新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。