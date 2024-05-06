壽險業首家 南山人壽宣布加入台灣淨零排放協會

面對2050淨零排放目標，南山人壽今天宣布加入台灣淨零排放協會，成為首家入會的壽險公司。董事長尹崇堯表示，南山人壽目標在2030年減碳42%，且力拚2030年及2040年分別達到RE50與RE100目標。

台灣淨零排放協會由台灣永續能源研究基金會與國內企業共同籌設成立，現有32家企業會員，主要串連產官學界力量打造交流平台，搭建企業與政府溝通橋梁，協助企業會員逐步朝淨零排放里程碑邁進，力促台灣達成淨零轉型。

南山人壽今天表示，在獨立董事與企業永續委員會成員共同見證下，南山人壽於今年4月16日起成為台灣淨零排放協會成員，並由董事長尹崇堯代表簽署2050淨零排放倡議，宣布致力與各企業會員攜手實現2050淨零排放目標。

尹崇堯表示，成為首家加入台灣淨零排放協會行列的壽險公司，對於公司別具意義，他並揭示南山人壽淨零目標，承諾將透過降低自身營運碳排放及擴大使用再生能源等方式，於2030年達到減碳42%。

另一方面，尹崇堯指出，南山人壽將持續建置再生能源發電設備，預計於2030年及2040年達到RE50（50%使用再生能源）與RE100（100%使用再生能源）里程碑。

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