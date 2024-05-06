國銀前進柬埔寨 三大誘因

國銀前進東南亞，永豐金決議斥資逾百億元收購柬埔寨第一大微型存款機構，也讓金融業在柬埔寨布局更進一步。近年來由於看好柬埔寨龐大商機，已有八家銀行在當地布局，除了永豐銀，包含國泰世華銀、玉山銀各設有一家子行，合庫銀、一銀及兆豐銀等三家銀行設有分行，以及上海商銀設有代表人辦事處，此外，台灣中小企銀也於柬埔寨成立微型財務公司，總計國銀目前在柬埔寨各地的營運據點總數量超過50個以上。

銀行高層表示，柬埔寨有三大優勢吸引國銀進駐，第一，台商從2018年開始的美中貿易戰、疫情，延伸至晶片戰等地緣政經角力，就不斷往東南亞移動，「台商到哪，銀行就要到哪」，因此產生經濟效益；第二，具有人口紅利，隨著經濟起飛，當地法規也相對開放，內需市場潛力大；第三，柬埔寨是美元可以直接在市場流通的少數國家之一，該國大宗交易多使用美元，存放款幣別亦以美元居多，過去利差很大，但最近面對美元強力升息，市場正在進行機能調整，整體來看，未來發展性仍相當高。

柬埔寨近年來快速發展，國際貨幣基金組織（IMF）預估柬埔寨2023年至2028年GDP年複合成長率為6.3%，是亞洲成長最快的經濟體之一。

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