「眼睛保險」挑合適保單 三個評估原則

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

「眼睛保險」顧名思義，就是對眼睛疾病所造成的風險加以控管，透過保險方式轉嫁因風險造成的相關醫療與經濟負擔。至於該如何選擇合適的眼睛保險？壽險業者表示，可以三個評估原則來挑選。

安達人壽指出，第一個原則是眼睛疾病的發病風險，民眾可依據自身狀況進行簡單的眼疾風險評估，例如工作型態是否需要長時間緊盯螢幕或近距離視物，如電腦工程師、會計師、製圖師、文案作家等職業類型，家族是否有高度近視的潛在基因，或是目前已有高度近視的傾向也需要納入考量，以及考慮到現階段是否位於高風險發病的年齡層，即便非處發病的高風險年齡，也需要對於未來的眼疾風險做好準備。

第二個原則是眼睛保險的保障期，每張眼睛保險保單所提供的保障區間都不盡相同，繳費期間也都有所差異，常見有10年、15年、20年不等的繳費期間可供保戶選擇，而根據不同保險期間，也會有可投保的年齡限制及保費額度調整，都需要仔細留意。

第三個原則是眼睛保險的理賠項目，國人常見的眼疾多為青光眼、白內障、黃斑部病變與視網膜剝離等四項，病情嚴重者會需要動手術進行治療，在購買眼睛保險保單的時候要特別留意理賠項目是否足夠，除了手術理賠，是否還兼具眼疾處置療養理賠金、雙目失明是否也列入保險理賠的範圍。

保險 理賠

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