櫃買中心五領域徵才 報名要快

櫃買中心擴大招募應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理等五類資訊專才及護理人員，當中的資訊類歡迎應屆畢業社會新鮮人報考，報名進入倒數計時，到5月14日截止，一律採網路報名。

櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）一員，為因應全球數位轉型浪潮，積極運用新興資訊科技，以人工智慧、機器學習及流程自動化機器人（RPA）等數位金融科技新技術，發展監理科技與大數據應用平台，以提升市場服務量能；同時為強化極端情境的持續營運，積極強化證券市場資安監理、提升資安防護韌性。

櫃買中心為因應變化快速的數位時代，將持續以強化韌性、數位轉型及永續轉型的核心理念，持續深耕櫃買市場發展。

歡迎各界精英加入櫃買團隊，共創櫃買市場美好願景。櫃買中心招募資訊可參閱證基會招募專區（https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240601）。

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