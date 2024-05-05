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純網銀信貸低於房貸利率？ 專家：能拿到地板價者少

中央社／ 台北5日電
純網銀積極推動放款業務，信貸利率廣告甚至出現號稱1.97%起的地板價。專家指出，信貸多數有手續費，最後核貸利率主要還是看個人信用條件、所得與公司而定，能拿到地板價利率者仍是少數。圖／LINE Bank提供
純網銀積極推動放款業務，信貸利率廣告甚至出現號稱1.97%起的地板價。專家指出，信貸多數有手續費，最後核貸利率主要還是看個人信用條件、所得與公司而定，能拿到地板價利率者仍是少數。圖／LINE Bank提供

網銀積極推動放款業務，信貸利率廣告甚至出現號稱1.97%起的地板價。專家指出，信貸多數有手續費，最後核貸利率主要還是看個人信用條件、所得與公司而定，能拿到地板價利率者仍是少數。

台灣金融業存在銀行家數過多現象，金管會希望純網銀透過創新服務有機會成為市場的「鯰魚」，但是如何在魚池中跟家大業大的傳統銀行比拚，走出自己的路，成為3家純網銀樂天銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行的挑戰。

純網銀要獲利，其中關鍵在於收到存款能否借出去，從中賺取利差。以規模來看，業者固然想爭取房貸大餅，但現行流程還無法「全線上」，民眾最後仍需出門一趟到地政機構進行抵押權設定，加上既有房仲多數都有合作的房貸銀行，因此像將來銀行爭取房貸，目前多數仍為增轉貸為主。

相較大額房貸，信貸屬於基本款業務，政策上也希望純網銀透過創新模型來做徵信評分，不少民眾近期看到純網銀廣告寫出低於2%的超殺信貸利率，也大感意外。

純網銀沒有實體分行的成本，業者透露，信貸利率的確有機會比同業便宜一點，但整體而言，核貸利率主要看2項指標，一是個人所得以及公司是否為績優公司，二是聯徵分數，如果指標都很完美，才有機會拿到地板價的信貸利率。

專家分析，純網銀廣告打出低利率信貸，背後有2大原因，一是為了增加訓練內部信用評分模型，二是為了招攬潛在客戶，以利推廣其他服務。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁告訴中央社記者，信貸金額較小，加上沒有擔保品，風險也相對較高，對純網銀貢獻獲利有限。

賴威仁指出，推測純網銀業者可能透過信貸案件，累積並測試內部信用模型，同時也可延伸觸角、接觸新的潛在客戶，預期未來小額信貸獲利案件數愈來愈多時，貢獻度才會逐漸顯現。

惠譽信評台灣分公司副總經理陳怡如分析，純網銀業者可能希望達到攬客效果，吸引有資金需求的民眾，實務上而言，廣告標榜的信貸優惠利率並不是所有人都適用，還是要看個人信用條件而定，可以拿到地板價利率的仍是少數。

陳怡如說明，銀行信貸多數還需支付手續費、信用查詢費等，因此不能只單看標榜的信貸利率，加上手續費後，才算是整體的總費用率，也要留意信貸可能會有其他的期間限制條件等。

網路上也有不少民眾分享純網銀信貸的申請經驗，最大優勢就是申辦快，不過，也有部分民眾認為，純網銀雖然信貸祭出低利率，但可能個人年收入百萬以上，有特定職業與年資，或是所在公司資本額夠大，才有機會真的拿到2%以下利率。

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