金融鯰魚拚長大 3家純網銀各自出招搶市擺脫虧損

台灣首家純網銀、樂天銀行於2021年正式開業，象徵台灣金融發展史邁向新里程碑，隨後LINK Bank與將來銀行也陸續開業，自政策開放後共迎來3家純網銀，不過成立至今，業者財務仍呈虧損，經營之路並非坦順。

不過，近年LINE Bank瞄準消金，將來銀行開拓財管手收業務，樂天銀欲參與企業聯貸案，3家業者布局重點不同，力拚「鯰魚要長大」。

金管會2019年開放台灣純網銀執照，意在創造「鯰魚效應」，透過創新服務帶動金融業數位轉型，如今台灣3家純網銀，樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行，各家營運時間介於2年到3年多間，外界也關注鯰魚效應何時可以發酵。

觀察3家純網銀單年度稅後淨損狀況，LINE Bank從2022年的淨損20億元，2023年縮小到虧損11億元，將來銀行跟樂天銀2023年虧損也分別收斂到9.6億元與5.2億元。

惠譽信評台灣分公司副總經理陳怡如表示，3家純網銀都在積極推展業務，雖然淨利息收入、淨手續費收入持續增加，但還是低於營業費用，因此3家純網銀去年全年還是呈現淨損。

截至去年底統計，LINE Bank開戶數172.5萬戶為最多，主要是擁有通訊軟體生態圈優勢，借力使力之下推展開戶數最快；將來銀行戶數達34.6萬戶，今年則力拚完備外匯與證券業務；至於樂天銀戶數達20.4萬戶，不過考量台灣法金業務還沒完全開放，經營上相對謹慎。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁指出，LINE Bank積極推動消金業務，包括聯名信用卡、保險、證券交割戶等合作，積極跟日常生活連結，未來也規劃推出外匯、財管等業務。

將來銀行除了存放款業務，去年起開辦線上房貸，業務拓展涵括雙北、桃園、新竹、台中地區，今年更搶頭香開辦基金銷售業務，服務上線1個月就有破萬戶加入，後續規劃外匯業務、證券交割服務，內部也積極評估聯貸案的參貸機會。

陳怡如受訪表示，房貸目前抵押權設定還是需線下進行，加上實體銀行也有房貸業務，因此將來銀的房貸仍以增轉貸為主。未來可以持續觀察，將來銀行大股東中華電信能否進一步協助拓展新客群。

樂天銀除了存放款業務外，也攜手基金交易平台基富通推出「一鍵開戶」服務，並積極跟電子支付合作，透過綁定帳戶增加用戶黏著度。樂天銀也指出，目前存放比雖然稍低，但瞄準未來聯貸案的參貸商機，預期第3季後，存放比有機會從目前不到3成提升到5成。

純網銀業者私下透露，當初政府確實希望金融科技可以發揮鯰魚效應，但鯰魚需要時間長大，若未來有機會放寬3人以上企業戶線上開戶等規定，對於推展法人授信、薪轉戶等業務都有幫助。

賴威仁分析，純網銀目前業務項目與現有傳統銀行差異不大，鯰魚效應尚不明顯，如何找到股東強項，進而發展差異化作法，業者可能還需要時間才能推出特色業務。

銀行獲利不外乎來自淨利息收入、淨手續費收入與投資收益，如何把錢放出去，自然是純網銀思考經營重點。

陳怡如表示，存放比是衡量銀行流動性風險狀況的指標之一，也是達到損益兩平的基本觀察指標之一。截至今年2月統計，LINE Bank存放比為62.76%、將來銀為46.16%、樂天銀為28.32%，仍低於全體國銀約7成水準，純網銀目前也都積極提升存放比，力拚損益兩平。

惠譽信評預期，3家純網銀中，有1家純網銀有機會在2025年達到單年度損益兩平，並在2026年小幅獲利。外界多預期，可能是LINE Bank有機會先損益兩平。

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