聯準會利率維持不變 美國非投資級債「高殖利」添優勢

美國聯準會決議利率保持在23年高點，由於通膨高於預期，主席鮑爾示意高利率環境可能維持，法人建議可布局美國非投資級債，具有高殖利率優勢。

保德信指出，後續美國公布的通膨將會是觀察重點，未來只要核心PCE的平均月增率在0.2%以下，年增率將有機會自第2季開始回落至聯準會對年底通膨預估值內，此時反而是債券資產布局的好時機，而整體發行量較之前明顯上升、資產負債健全的美國非投資級債，更具有高殖利率優勢。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒表示，美國非投資級債即使經歷過去兩年的升息，槓桿率未見大幅攀升，亦遠低於2015年和2022年的高峰。

另一方面，利息覆蓋率雖然自2023年將近6倍的水準滑落至目前約4.5倍，但仍高於過去3.5倍至4倍的水準，顯示目前美國非投資級債基本面良好，並且足夠抵禦下行風險。

再者，林芷麒指出，由於美國經濟表現強韌加上聯準會停止升息，今年以來美國非投資級債新發行量較前兩年明顯回升，其中，主要發行多以評等較高的BB級和B級為主，至於目前升評／降評比率亦維持長期平均之上，顯見目前企業基本面處於良好的狀態。

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