市場關注與新光金合併案 台新金：正面評估併購機會

台新金控（2887）昨（3）日召開今年第1季法人說明會，市場關注新光金（2888）重啟研究與台新金合併案，台新金總經理林維俊表示，針對可能案件只要認為好的都會審慎評估研究，除壯大規模，且對台灣金融業發展好，會以正面態度評估可能併購機會；目前金控帳上現金有300多億元。

而台新董事會已提名經濟部長王美花擔任獨董候選人，另據了解最快或於下周四召開臨時董事會討論合併案。

台新金法說會重點 圖／經濟日報提供

林維俊表示，最近很多關於新光金的報導都提到台新，但併購資訊揭露有相關規定，「不能少講也不能多講」，以發布重訊為主，公司不對個案評論，但針對可能案件只要認為好的都會審慎評估研究，除提升個別公司層次以外，透過合併壯大規模、提升競爭力，且對整個台灣金融業發展是好的，會以正面態度評估可能併購機會，有任何進度須揭露一定會透過重訊向大眾及媒體說明。

不過，對比林維俊上次法說提到若要考慮併購壽險標的，須先釐清2026年接軌變數，倘以便宜價格買下後卻要大額增資，對股東非好事。而這也是此前吳東亮的態度。但林此次僅強調以正面態度評估可能併購機會。

事實上，兩大金控系出同源，互相有持股關係，新光金前董事長吳東進與台新金董事長吳東亮兄弟，20年前就曾在合併破局後留下「兄弟各自登山、山頂會合」名言。一直到2022年5月新光金董事會提出合併研究小組，當時台新金已對新光金發出合併意向書，但因時任公司派不接受換股比例無疾而終。

如今，吳東亮派經營層入主新光金，合併案捲土重來。新光金還在上周末發長文說明是希望能有效解決新壽龐大資本缺口，扭轉經營困境。據指出，台新金已接獲新光金發函的合併意向書，將待臨時董事會討論。而提案的新光金副董事長吳東明和人壽副董事長洪士琪應已和吳東亮有相當共識。

林維俊提到，今年董事會將改選，獨董林義夫因任滿三屆依規定無法再連任，2日董事會已提名王美花擔任獨董候選人，待6月14日股東會投票通過就任，他還表示，王美花的公職經驗豐富、國際視野寬闊，相信能進一步提升董事會水準。

此外，目前台新金帳上有190億元現金部位，子公司將陸續上繳約145億元，林維俊說，共約300多億元現金一部分會對子公司增資，其餘則會看併購等其他考量。

商品推薦