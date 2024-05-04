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公股行庫招考新人 比薪資也比企業文化

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

每年各大公股行庫大規模招考新人，往往面對召募員額多、流失員額也多的窘境，主要原因未必是薪資待遇，而是銀行文化與同仁相處。這也是獨立銀行擴大建教合作從實習生開始播種徵才關鍵，因為在正式錄取前，就已熟悉銀行的人事物。

公股行庫高層指出，每年各行庫輪番舉辦新人招考，常見有已民營化的行庫錄取新人，等到考取台銀、土銀等國營行庫行員，就遞辭呈的現象，這類人主要是看中國營行庫的工作壓力與保障，比其他民營化的泛公股行庫更好。也有新人是若被其他大型民營金控錄取，也會選擇離開，理由則是希望有更多獎金回報或是加快升職的可能。甚至有人是考進來才說志趣不合，沒有特殊理由就請辭，讓銀行在人力資源的耗費成本增加。

民營獨立銀行面對人才競爭壓力，除福利待遇均向公股行庫看齊，更重視企業文化的融入與同仁相處氛圍，透過建教合作可同時強化這兩者，增加新人留任意願。

公股行庫 薪資

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