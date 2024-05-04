金控國內外投資 連二季獲利

金管會統計至今年第1季底，全體金控國內外投資帳上連兩季賺錢，從去年9月底的虧損3,462.62億元，去年底正式翻紅轉為投資收益732.51億元，今年第1季底投資收益進一步擴大至2,002.42億元，其中國內投資收益3,076.76億元，唯獨海外投資帳上虧損較上季底略擴大、增至1,074.34億元。

金融業界解讀，今年首季金融三業獲利大獲全勝，銀行受惠手續費收益、投資利得，保險則受惠股債投資利得以及匯兌利益，整體今年首季國內股市暢旺，AI浪潮挹注台積電等相關科技股表現，台股首季走強，站上2萬點，多家金融業伺機實現資本利得。

法人關注，美國聯準會（Fed）降息時間點延後，市場預期，美Fed可能延至9月、甚至11月才啟動降息，但此次美國聯準會表態不會再升息，投資市場挹注信心，股票投資魅力增加，只是未來金控業應先觀察債市走向，因目前美降息時間點似乎有延後可能性。

根據金管會統計，今年第1季底，國內金控海外投資減損雖然較上季略擴大至1,074.34億元，但整體虧損水位仍低，去年9月底虧損部位尚有2,827.63億元。

金控業者指出，今年第1季海外投資減損略增加，主因海外投資多看股與債臉色，美國Fed在2月釋出訊息，3月降息可能性不高，促使美債殖利率走揚，抵銷台美股市齊揚的利多，促使虧損略較上季擴大。

根據金管會公布今年第1季底，金控國內外曝險情況，以拆存、放款、投資合計的海外總曝險衝破27兆元，達27.38兆元，季增3.9％；國內曝險額達44.26兆元，季增2.56％。國內外曝險總額突破71兆元、達71.64兆元，季增3.07％。

統計國內金控前十大投資市場中，投資帳上出現未實現利益的四個市場，包括南韓的21.38億元、日本的46.54億元、加拿大36.18億元以及阿拉伯聯合大公國的71.01億元，其他六個市場帳上都為評價減損。

數據顯示，美國與英國兩大投資市場在上一季投資帳上，一度出現未實現利益後，今年第1季底又再度轉為評價減損，分別虧損41.58億元以及22.06億元。

最不樂觀的依舊是大陸與法國，第1季底帳上投資虧損分別為422.72億元以及113.1億元。

不過，大陸單季投資虧損減少84.96億元，經濟下行風險似有恢復跡象，法國的投資虧損單季增加了26.36億元，顯示歐洲投資動能尚未恢復。

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