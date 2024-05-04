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熱錢回流 台幣強升1.2角、收32.376元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率昨天強升1.2角，收在32.376元，創下半個月新高。 圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率昨天強升1.2角，收在32.376元，創下半個月新高。 圖／聯合報系資料照片

熱錢昨（3）日回頭，估計一天匯入8億美元，國內股匯齊漲，新台幣匯率昨天強升1.2角，收在32.376元，為半個月新高，成交量擴大至17.33億美元。

匯銀主管指出，熱錢回流亞洲新興市場，帶動主要亞幣齊揚，台股跟進美股腳步吹起多頭號角，新台幣匯率昨天強漲逾1角，收在32.376元，估計外資一天就匯入逾8億美元。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

展望後市，匯銀主管表示，美聯準會降息時程仍是市場關注焦點，由於聯準會主席鮑爾先前明確表態，聯準會下一步不太可能是升息，促使美元身價下挫，主要亞幣趁機反攻。

央行統計資料顯示，美元指數昨天跌0.41%，主要非美元貨幣氣勢如虹、大舉反彈，其中日圓匯率激升1.44%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元上漲0.96%，星元與新台幣匯率分別升值0.42%與0.37%，人民幣休市一天。

展望後市，匯銀主管指出，新台幣匯率仍將跟隨消息面波動，估計短期內新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間波動整理。

熱錢狂湧，新台幣匯率昨天盤中一度衝高至32.354元、最多勁揚1.42角，眼見新台幣匯率高漲，進口商連忙進場敲進便宜美元，使新台幣匯率升幅收斂。

匯銀主管說，美國昨晚發布的4月就業報告各項數據普遍減弱，且不如預估，消息出爐後美國道瓊期指漲500點， 10年期美債殖利率跌破4.5%，以此研判，新台幣匯率下周有望維持偏升基調。

外匯交易員指出，美聯準會排除掉未來升息可能，讓維持強勢格局的美元終於回檔修正，但在美聯準會尚未明確表態降息時程前，國際美元要大幅下挫仍屬不易。

此外，目前國際金融市場不確定性仍多，市場將密切關注美國經濟、通膨與就業數據表現，並以此判斷美聯準會降息時間點，在此之前，主要亞幣仍將維持區間震盪走勢。

台幣匯率 新台幣

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