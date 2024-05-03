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新新併露曙光？台新金林維俊：正面評估可能機會

中央社／ 台北3日電

新光金近日董事會通過重啟與台新金合併可行性評估，對於雙新併是否再露曙光，台新金總經理林維俊今天表示，不特別對個案作說明，但基本上台新金會以較正面態度評估可能的併購機會。

新光金4月26日舉行董事會，以11比4通過重啟與台新金合併可行性評估，雙新併是否再露曙光，市場高度矚目。台新金今天下午舉行首季法人說明會，經營層對併購態度成關注焦點。

林維俊會中表示，和併購有關的資訊揭露均有相關規定，「我們不能少講，也不能多講」，與併購有關的事情，均要以公司發布的重大訊息為主，公司不會對個別案子作任何評論。

不過，林維俊也說，對個別可能的案件，只要是台新金認為好的標的，一定會審慎進行評估研究，透過併購，除了達到提升個別公司規模這層次外，若能透過合併壯大規模、提升競爭力，對整體台灣金融業未來發展都是好事。

林維俊表示，基本上台新金會以較正面態度評估可能的併購機會，但受限法規規定，不會對個別案子作特別說明，若有任何進度，依法規台新金必須對外揭露，公司一定會透過重大訊息向外界說明。

林維俊說，截至今年4月底止，台新金帳上現金部位約剩新台幣190億元，子公司未來幾個月將陸續再上繳145億元左右，屆時台新金帳上將持有300餘億元現金，有一部分台新金會用以增資子公司，剩餘帳上現金看未來需求，或許因應子公司發展、或許作併購，未來再考量。

林維俊也談到，截至目前台新金對彰銀持股約剩6億股，占彰銀股權5.58%，主要是為可交換債及可交換特別股保留的股份，其餘均已處分完畢。

台新金2023年稅後淨利近146.04億元，稅後每股盈餘（EPS）1.01元，台新金2日董事會通過普通股每股配發近0.6元現金股利及0.4元股票股利，合計總股利近1元，現金股利配發率近6成，較往年55%水準再拉高。

法人關注，台新金今年將現金股利及股票股利配比自往年55：45改為60：40，未來是否可依新配比期待未來台新金股利政策。

林維俊說，台新金股利政策基本上會考量股利率競爭性、穩定性等因素，先前台新金穩定維持55：45配比很多年，今年經綜合考量後將現金股利比例往上提，未來台新金是有這個打算，希望維持穩定股利政策，以高一點的現金比例和股東分享經營成果。

不過，他強調，基本上公司希望能維持穩定股利率政策，但每一年度股利政策還是要經董事會同意後才能定案。

台新金 股利

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