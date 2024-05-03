LINE Pay「0403花蓮震災募款專案」近1月募得逾1.2億元
4月3日台灣東部外海發生規模7.2大地震，LINE Pay與衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會即時啟動辦理「0403花蓮震災募款專案」。募款專案2日截止，LINE Pay 統計，從4月4日至5月2日止，共募得逾1.2億愛心善款。
LINE Pay指出，本次捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，透過LINE Pay愛心捐款平台募得之1億2,239萬8,500元善款，全數轉付財團法人賑災基金會並用於此次「0403花蓮震災募款專案」，所募得善款將用於災區及災民賑助。
LINE Pay 表示，愛心捐款平台自2016年成立至今，持續發揮行動平台角色，打造便利的捐款平台讓弱勢與急難需求能被大眾即時看見，讓用戶的愛心與溫暖能傳遞予社會上有需要的角落。目前LINE Pay愛心捐款平台共串連逾130家公益團體，未來也將與更多公益團體合作，並持續優化捐款體驗，致力成為用戶信賴的捐助管道。
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