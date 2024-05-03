快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

LINE Pay「0403花蓮震災募款專案」近1月募得逾1.2億元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

4月3日台灣東部外海發生規模7.2大地震，LINE Pay與衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會即時啟動辦理「0403花蓮震災募款專案」。募款專案2日截止，LINE Pay 統計，從4月4日至5月2日止，共募得逾1.2億愛心善款。

LINE Pay指出，本次捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，透過LINE Pay愛心捐款平台募得之1億2,239萬8,500元善款，全數轉付財團法人賑災基金會並用於此次「0403花蓮震災募款專案」，所募得善款將用於災區及災民賑助。

LINE Pay 表示，愛心捐款平台自2016年成立至今，持續發揮行動平台角色，打造便利的捐款平台讓弱勢與急難需求能被大眾即時看見，讓用戶的愛心與溫暖能傳遞予社會上有需要的角落。目前LINE Pay愛心捐款平台共串連逾130家公益團體，未來也將與更多公益團體合作，並持續優化捐款體驗，致力成為用戶信賴的捐助管道。

LINE LINE Pay 捐款

延伸閱讀

影／台中各界捐款助花蓮震災近2000萬 盧秀燕到紫雲巖感謝

花蓮強震衛福部捐款專案今午夜關閉 已收近16億善款

Line群組「小小消防員」騙個資 台南消防局籲：勿輕信及匯款

花蓮強震衛福部賑災專案剩2天 LINE Pay管道午夜關閉

相關新聞

台新金法說會／總經理：很榮幸提名王美花任獨董 冀能提升董事會水準

台新金控（2887）3日召開2024年第一季線上法人說明會，台新金總經理林維俊表示，今年董事會將改選，獨董林義夫屆因滿三...

新台幣午盤升8.9分 暫收32.407元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.407元，升8.9分，成交金額8.69億美元

新台幣開盤升4.6分 為32.45元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.45元開盤，升4.6分

開發金促地方創生 榮獲永續雙楷模

中華開發金控推動地方創生永續發展，以「企業的地方創生行腳—開發金控志工假期」」、「打造社區互助共生系統—守護伯拉罕的幸福...

金控業配息增八成 總額達2,167億

上市金控股利昨（2）日全數出爐，共14家金控發放現金股息總額達2,167.5億元，比上一年度大增近八成，遠高於金控去年獲...

央行首季理監事會議紀錄…2,400字長文 通膨出現33次

中央銀行今年首季理監事會議紀錄摘要出爐，外界解讀貨幣政策基調為「鴿中帶鷹」；除有理事稱「市井小民對物價上漲相當有感」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。