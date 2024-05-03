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中鼎ESG拿三獎 連3年獲綜合績效首獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總裁余俊彥（右）接受前行政院毛治國院長頒發「服務業綜合績效」首獎。圖/中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥（右）接受前行政院毛治國院長頒發「服務業綜合績效」首獎。圖/中鼎提供

中鼎集團以工程本業長期投入ESG永續發展，績效卓著，一舉拿下《遠見》ESG企業永續評比3項大獎，包括：「服務業綜合績效」首獎、「人才發展」及「低碳營運」2大楷模獎；其中綜合績效獎已連續3年獲獎。頒獎典禮於5月2日假台北遠東香格里拉飯店舉行，中鼎集團余俊彥總裁親自出席領獎。

該獎項由《遠見》雜誌舉辦，為國內最具公信力的永續獎項之一，獲獎者都是在永續推動上不遺餘力且表現優異的企業。

中鼎集團余俊彥總裁在致詞時表示，世界上任何一個工廠、設施、建築都需要經過工程公司的設計和施工，而中鼎是「台灣第一，全球百大」的統包工程集團，責無旁貸必須將永續思維融入專案執行中，以打造一座座對地球友善的綠色工程，並自許是「地球永續的把關者」，致力以工程本業為地球永續作好把關，同時攜手業界和供應鏈一起發揮最大的工程影響力，善盡企業公民責任。

中鼎2023年集團新簽約額1118億元，並以在建工程3469億元、合併營收1035億元，雙雙創下歷史新高紀錄。在環境面向，除以兼顧經濟與環境的「綠色工程」為業務拓展主力，並通過「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi），以1.5°C目標設定減碳期程，預計於2030年減量45%，2050年達成淨零。

在生物多樣性方面，中鼎承諾達成2050年「自然與生物多樣性無淨損失」（No Net Loss, NNL）、「淨正向影響」（Net Positive Impact, NPI）與「零毀林」標準；成為全球首批自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）先行者企業。

在社會面向，中鼎重視人才發展，並積極建立多元、平等、共融（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）的職場；而「中鼎教育基金會」以永續教育為主軸，協助國家培育優秀人才，並成為聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）認可的NGO觀察員之一，今年更參與COP28聯合國氣候變遷大會，讓世界看見台灣投入永續的努力。

中鼎身為工程業界的永續先鋒，屢獲海內外永續獎項肯定，包括：2024年蟬聯標普全球永續年鑑Top 1%最高榮譽；連續9年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，蟬聯全球營建工程業第一；連續7年獲台灣企業永續獎（TCSA）十大永續典範獎；獲國家級永續最高榮譽行政院「國家永續發展獎」；8度名列證交所公司治理評鑑Top 5%；並獲摩根士丹利（MSCI）ESG 評等、CDP碳揭露領導等級、《天下》永續公民獎、DEI多元共融願景獎等肯定。中鼎承諾，未來將持續扮演好「地球永續的把關者」角色，帶動世界往更美好的方向前進。

ESG 中鼎

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