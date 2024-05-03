買美股掀熱潮 國泰證祭業界最低手續費率迎戰海外券商平台
美國科技股近年強勢表現，尤其AI掀起飆漲走勢，吸引國內投資人除透過複委託交易美股之外，也透過海外券商平台參與海外股市交易；國泰證券官網公告，5月起，透過複委託買美股手續費將降至0.1%為國內券商最低，也免除買賣最低金額的限制，提供國內投資人更便利且優惠的交易管道。
國泰證券官網公告：自台灣時間 5月1日(周三) 21:30起，美股交易最新手續費率為：
1. 美股個股
- 買進/賣出依牌告費率0.1%收取手續費，無低消門檻
- 碎股交易最低買進金額由1,000美元調整為100美元，請至【國泰證券App】交易
2. 美股ETF
- 買進/賣出均一價3美元
3. 定期定額
- 買進：不限申購金額，每筆交易享手續費0.1美元優惠（優惠期限至2024/12/31）
- 賣出：依牌告費率0.1%收取手續費，無低消門檻
4. 定期定股
- 買進/賣出手續費依牌告費率0.1%收取手續費，無低消門檻
過往海外投資管道選擇多元，國人看中海外券商零手續費特點，前進海外券商開戶並進行交易，然而，海外券商雖沒有收取手續費，但仍存在許多投資風險，包括操作複雜，舉凡資料蒐集成本與退稅處理難度高及總費用昂貴，例如，跨國匯款費用、需臨櫃設定網路約定帳戶、跨國複雜文件處理等，行政成本相當高，海外券商也不受台灣證券金融主管機關監管。
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