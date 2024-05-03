快訊

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

國民政府想組外籍兵打國共內戰 美將領認可卻被華府拒絕

以「賽局理論」聞名…前台大名師巫和懋病逝 享壽72歲

元富證券展現創新硬實力 好富投 APP 取得三項專利肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富好富投APP取得三項專利肯定（元富證券/提供）
元富好富投APP取得三項專利肯定（元富證券/提供）

新光金控旗下元富證券以創新的策略發展數位金融服務，透過推出獨家功能增加客戶黏著度，培養客戶忠誠度，於去年11月推出自行研發的行動投資理財平台「好富投APP」，不僅深受投資人喜愛，App store評論高達4.8顆星，更以不到半年的時間即取得經濟部智慧財產局核准三項新型專利，彰顯元富證券在數位發展上的創新硬實力，不容小覷。

根據臺灣證券交易所公告，截至今年4月台股總開戶人數已達1,277萬人，亦即全台灣人口中每兩人就有一人參與股市交易，其中又以20至30歲年輕客群成長最快。元富深知年輕投資人對於金融服務的需求偏好直覺式操作及個性化介面，因而推出「好富投APP」搶攻年輕客群，截至今年4月，已取得「一頁式帳務」、「抽屜式五檔報價」、「創新自選股報價」等三項新型專利核准，肯定元富在數位創新上的努力。

元富「好富投APP」三大專利功能分別為：(一)一頁式帳務：將投資人最常查詢的帳務資訊整合成「一頁式帳務」，如同一面動態資訊牆，以視覺化呈現多種訊息一目瞭然；(二)抽屜式五檔報價：有別於多數下單APP五檔明細無法一頁呈現，元富首創「抽屜式五檔報價」，不管整股或零股下單，一鍵彈出抽屜式五檔報價與明細，下單交易不再慢半拍；(三)創新自選股報價：自選股群組創新結合庫存帳務和即時報價，更獨家提供一鍵快速切換「自選股股利」，輕鬆查詢自選股群組的現金股利、除權息日、殖利率等資訊，大幅提升存股族的便利性。

元富證券秉持以客戶為中心，透過了解客戶需求，達到「預先設想，超乎所求」的目標。好富投APP的推出則再次體現元富證券致力於透過創新的金融商品、服務與平台降低投資障礙，落實普惠金融，並滿足各投資族群的理財需求，持續以「新思維、新產品、新服務」發展數位金融理財的決心。此外，為鼓勵投資人體驗更佳的投資旅程，6月30日前新開立OU好富投最高可領$700元；透過「好富投」APP達成台股電子交易滿500萬送3,888元台股手續費抵用金；再搭配新光銀行的OU數位帳戶，享6.08%活儲高利。

APP 元富

延伸閱讀

台股外資賣公股買 失守月線關卡

七檔台股高息ETF強強滾 00915漲逾18%最猛

台股基金 績效耀眼

台股中小型基金商品 市場聚焦

相關新聞

金控業配息增八成 總額達2,167億

上市金控股利昨（2）日全數出爐，共14家金控發放現金股息總額達2,167.5億元，比上一年度大增近八成，遠高於金控去年獲...

央行首季理監事會議紀錄…2,400字長文 通膨出現33次

中央銀行今年首季理監事會議紀錄摘要出爐，外界解讀貨幣政策基調為「鴿中帶鷹」；除有理事稱「市井小民對物價上漲相當有感」、「...

新台幣開盤升4.6分 為32.45元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.45元開盤，升4.6分

開發金促地方創生 榮獲永續雙楷模

中華開發金控推動地方創生永續發展，以「企業的地方創生行腳—開發金控志工假期」」、「打造社區互助共生系統—守護伯拉罕的幸福...

台新金董事會 通過提名王美花任獨董

台新金控今年將進行董監事改選，昨天董事會通過董事候選名單，預計將於今公布，據了解，在獨立董事方面，即將卸任的經濟部長王美...

央行意外決議升息…經長唯一反對

中央銀行3月21日召開今年首場理監事會，意外決議升息半碼（0.125個百分點）、終結「連三凍」；總裁楊金龍在會後記者會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。