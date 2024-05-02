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未見錦鋐？國票金控十大股東出爐 維持三大股東共治時代

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國票金控前十大股東出爐！官股、旺旺以及耐斯持續維持各9.9％持股，延續三大股東共治時代，但原本去年躍升第八大股東的錦鋐氣密窗，此次退出十大股東行列，受到市場關注。國票金控。記者曾吉松／攝影
國票金控前十大股東出爐！官股、旺旺以及耐斯持續維持各9.9％持股，延續三大股東共治時代，但原本去年躍升第八大股東的錦鋐氣密窗，此次退出十大股東行列，受到市場關注。國票金控。記者曾吉松／攝影

國票金控（2889）前十大股東出爐！官股、旺旺以及耐斯持續維持各9.9％持股，延續三大股東共治時代，但原本去年躍升第八大股東的錦鋐氣密窗，此次退出十大股東行列，受到市場關注。

根據國票金控公布資訊，統計至今年4月2日最新前十大股東名單，第一大股東仍為諾威斯、持股比與上一年度相同維持在8.05％，如果加上人旺公司持股1.93％，合計持股仍維持9.98％。耐斯資融名列第二大股東、持股比維持在4.07％，與第四大股東耐斯投資3.21％相加，總持股比為7.28％，據了解，耐斯集團對國票金持股今年也仍維持在9.9％。

與國票金大股東旺旺友好的美麗華，持股比再度出現略降，從2022年的4.81％、到2023年4月降至3.91％，今年4月續降至3.88％，持續坐在第三大股東。台產李家去年原本掉出榜外，但因增持國票金股票，以1.38％持股回到榜內，位居第九大股東。

統計前十大股東中公股行庫對國票金持股總計為8.2％，與上一年度前十大股東中的公股行庫對國票金持股總計8.29％，差距不大，其中差別為，今年台企銀以持股1.32％成為第十大股東，取代去年持股1.41％位居第十大股東的彰銀，彰銀今年已經掉出榜外。但據了解，整體官股對國票金持股比目前仍維持在9.9％。另外，去年以持股1.79％躍升第八大股東的錦鋐，今年直接掉出榜外，等同對國票金持股降至1.32％以下。

國票金今年股東會將在5月31日舉行，股東會討論事項中，首次出現大股東 諾威斯向獨董陳惟龍提起訴訟，認為陳惟龍在會議中霸凌經紀人，並在公司併購、投資以及投資等案，不實言論傷害公司商譽、阻礙公司發展等，對此提案，陳惟龍則透過重大訊息回應，質疑人旺集團身為大股東，可以在董事會上提案討論，卻藉由興訟提案狀告獨立董事，損害公司治理。

國票金控 股東會

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