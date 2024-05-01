壽險業需求大 中華信評：今年台灣債市發行量溫和增長

中華信用評等公司發布「2024年台灣債市發行量可望溫和增長」評論報告中指出，雖然利率水準與往年相較仍處於高檔，企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求，同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本水準而需回歸既定發債計畫、以及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長，中華信評預測2024年台灣整體發債量將溫和增長。

中華信評協理張子蘋在報告中指出，2020年至2022年4月底止，台灣企業發行的主順位無擔保公司債的利率一直維持在1%以下。然而，自2022年5月起，國內利率開始反轉，主順位無擔保公司債的利率大多在1%到2%之間。在此背景下，國內公司債和金融債的發行量在2022年降至近四年來的新低。

儘管如此，中華信評認為，2024年國內公司債和金融債的發行量將略高於2023年。這是因為企業逐漸接受了長期高利率環境，並基於借新還舊的財務計劃、資本支出的增加，以及綠色環保成本支出和ESG淨零碳排的需求，因而保持了一定的發債動能。同時，台灣債市的主要投資者國內壽險公司也展現出相當的投資需求。

此外，2023年次順位公司債的發行量顯著增加，達到整體公司債發行量的13%，原因是金管會於2023年4月13日放寬保險業資本適足率自有資本分層，允許保險業者發行10年以上、具到期日的次順位公司債，並可列入第二類資本計算。這些措施促使六大壽險公司在2023年發行次順位公司債的規模達到新台幣1,031億元。

中華信評預估，2024年壽險公司次順位公司債的發行量將達到近三年（2023-2025）的高峰。幾個原因包括：升息已近尾聲，壓抑債券發行的不利因素降低；壽險公司為符合ICS 2.0及IFRS 17規範，應會提前在今年發債以改善財務結構。此外，政府已於2024年3月開放壽險公司發行外幣計價海外公司債，勢必亦將帶動新一波的壽險業發債動能。

張子蘋指出，2023年是近四年來金融債發行量最低的一年，但基於銀行仍有維持第二類資本水準的需求，因此預計2024年金融債發行量將有所回升。在永續債方面，由於全球對ESG議題的關注增加，以及政府政策的引導，永續債發行量逐年增加。這些因素有望在未來進一步推動永續債發行量的增長。

該篇報告最後亦以香港與新加坡政府為例，扼要說明了兩地政府為推動綠色金融產業的發展，各自為有意參與其中的企業發行體提供了何種政策誘因，直接促成了香港與新加坡分別在亞洲與東協永續債發行市場中的明顯領先地位。