國際信評標準普爾報告肯定央行貨幣政策表現 但示警「1風險」
中央銀行1日指出，標準普爾信評（S&P）最新報告指出，我國長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。S&P認為台灣快速成長且繁榮的經濟、穩健對外部位（robust external position）、強健財政狀況（strong fiscal settings），加上央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility），將可支撐信用評等。然而，兩岸關係緊張持續制約台灣信用評等。
該報告認為，台灣央行貨幣政策極具彈性。儘管國內金融體系流動性充裕，央行貨幣管理健全（sound monetary management），使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。
S&P亦指出，長期以來台灣通膨率維持在亞洲國家最低之一。近年雖因全球商品價格攀升致台灣通膨壓力增加，惟仍屬溫和。電價調漲與新台幣貶值可能使本年的通膨率略微上升，惟S&P認為，央行本年3月的升息，將有助於本年通膨率維持於央行預期之2.16%。相較於區域內多數央行，過去兩年以來台灣央行升息步調較為漸進且溫和。
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