保費變便宜 2月美元傳統型保單買氣續航...3月堪憂了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2024年起受惠美元保單責任準備金利率調升、保費下降，增加民眾購買意願，持續推升美元傳統型保單買氣，據金管會統計，2月美元傳統型保單新契約保費收入5.84億美元，累計前二月13.83億美元，年增近三成，傳統型保單買氣大勝投資型。

壽險業者也說，今年初因美元保單責準利率調升，保費下降增加消費者購買意願，加上美國遲不降息，各家壽險業宣告利率仍持穩，這兩利多可穩住傳統型買氣，但台幣貶值，美元變貴，是3月買氣的一大變數。

保險局副局長蔡火炎也坦言，以匯率來說，新台幣貶值，會讓傳統型保單買氣下降，過往外幣傳統型保單在新台幣升值時買氣會比較好。

金管會公布2月外幣保單狀況。外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗，換言之，美國利率、匯率及壽險業宣告利率等三大因素，最易牽動外幣保單買氣。

2月整體外幣保單賣186億元台幣，年減14%，不管是投資型、傳統型買氣都較1月下降，主因是2月有農曆過年、工作天數減少。

其中2月美元投資保單僅賣0.46億美元，是2018年以來新低。蔡火炎說，美元利率仍維持在高檔，市場資金轉往其他高利率商品，導致外幣投資型保單買氣難以提振，累計前二月美元投資型1.27億美元、年減五成。

2月美元傳統型保單賣5.38億美元，是四個月新低，累計前二月賣13.83億美元，年增近三成，主因是今年初美元責準金調升、保費下降，提升民眾購買意願。

整體前二月外幣保單新契約保費收入，則走出谷底，累計前二月新契約保費收入佔比為42.85%，比去年同期佔比42.14%些微提高，雖還未回到2021年～2022年同期的5~6成，但已比起2019年的38.28%來得高。

保單 買氣

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