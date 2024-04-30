喘口氣了？壽險業匯兌成本3月降到100億元 3大因素曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

3月台幣續貶，業者大降避險比率「少避一點」，加上避險工具的CS（換匯）年化成本也走低，三大因素讓3月壽險業淨匯兌損失大降。據金管會統計，2024年3月壽險業單月淨匯兌損失降到100億元的五個月低點，首季淨匯兌損失是502億元較去年同期少了快一半。

金管會官員說，牽動壽險業避險費用高低，有兩大因素，一是避險工具的CS（換匯）和NDF變動，二是業者的避險比率，若這兩者都同步走低，就可降低避險成本。

據金管會數據顯示，3月壽險業避險工具占大宗的CS（換匯）一年期年化成本降到3.83%，NDF也走低到3.08%，各月減0.15、和0.53個百分點；其次，3月壽險業者避險比率大降到66%的逾四年低點，較2月下降了2個百分點，兩個數字同步下探。

也因避險工具和避險比率同步走低，使3月單月壽險業避險成本，一口氣降到332億元是四個月低點，首季避險成本1068億元。

但法人示警，美國降息延後，台美利差仍未明顯縮小，壽險業CS年化成本仍將維持在4%高檔，多數壽險業者仍預期2024年避險成本將回到1~1.5%，略高於2023年水準。

金管會公布壽險業2024年3月兌換損益、避險費用等狀況。

據數據顯示，2024年3月台幣對美元貶值1.3%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現1802億元的兌換利益。

但3月避險費用332億元、及因台幣貶值又增提302億元外匯準備金，吃掉了兌換利益，使整體3月壽險業仍出現淨匯兌損失100億元，但已較2月少了一半，累計前三月淨匯兌損失502億元。

避險成本依舊高檔盤旋，從2023年8月單月避險成本衝破300億元大關後，到2024年1月攀升到390億元的史上新高，2月僅略降到346億元，3月再降到332億元，已連續八個月都超過300億元。

壽險業 金管會

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