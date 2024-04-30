瑞銀亞洲投資論壇5月27日登場 探討生成式 AI、新能源等
瑞銀集團宣布，第 27 屆「瑞銀亞洲投資論壇」將於5 月27 日在香港舉辦，論壇為期一周，與會者包括逾2,000名全球機構投資人與超高淨值人士，以及亞太區300家最具活力的民營企業高階主管與企業家。
本屆瑞銀亞洲投資論壇將聚焦重大投資議題，例如通貨膨脹、政策、經濟增長及改革等，並探索生成式人工智慧（AI）、新能源領域的投資機會，同時闡述我們的城市如何繁榮發展、神經科學領域有何重大科學突破。
瑞銀集團亞太區總裁許健洲（Edmund Koh）指出，鑑古觀今知未來。本屆論壇的核心將探討智慧、好奇心及終身學習如何為人類創造更美好的明天。瑞銀的卓越源於培育本身最優秀的傳統，結合全球專業知識與在地知識，提供專業服務，協助客戶落實財務願景，亞洲投資論壇正能實現此目標。
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