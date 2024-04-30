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台股打入「窄基指數」 金管會：7月底美外資禁交易台指期

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今天證實，因台積電個股占台股指數權重逾3成已達46天，使台股加權指數已符合美國「窄基指數」定義，美系外資將會在3個月後、被迫從台指期貨退出。本報資料照片
金管會今天證實，因台積電個股占台股指數權重逾3成已達46天，使台股加權指數已符合美國「窄基指數」定義，美系外資將會在3個月後、被迫從台指期貨退出。本報資料照片

台積電在台股續上演「一個人武林」，終趕跑美系外資。金管會今天證實，因台積電個股占台股指數權重逾3成已達46天，使台股加權指數已符合美國「窄基指數」定義，美系外資將會在3個月後、被迫從台指期貨退出，依時程推估，最快7月29日起，美系投資人將禁止交易台指期貨

證期局副局長黃厚銘強調，一、目前境內美系外資投資人占台指期僅0.7%，影響不大，二、美系外資仍可透過集團境外子公司來投資台指期，三、期交所也會積極拜會外資，爭取外資來參與交易。

依美國商品交易法（CEA）規定，取得美國商品交易委員會（CFTC）交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重，連續三個月中、有超過45個交易日逾三成，就會被認定為「窄基指數期貨」並撤銷交易許可，並給三個月過渡期。

台指期貨是取得CFTC交易許可，可銷售給美系外資；但黃厚銘說，從2月15日到4月29日止，台積電單一個股占台股大盤權重已累積46個交易日超過三成，等於台指期已符合了「窄基指數」定義。

期交所將通知美國CFTC，並等美方回覆確切撤銷交易許可日期後，期交所將通知期貨商採取因應措施。依照時程推估，最快7月29日大小台指期貨將禁止美系外資交易。

黃厚銘說，以2023年底期交所統計，台灣的外資交易人中，九成都來自新加坡、香港和英國，境內美系外資僅占0.7%，占比不高，影響有限。

二、美系外資仍可以透過集團境外子公司，如新加坡、香港等來投資，三、期交所將積極拜會外資，爭取外資來參與交易。

2021年4月1日就曾因台積電達到「窄基指數」標準，導致美系外資無法交易台指期貨，直到一年半後恢復，美系外資也已有應對上的方式。

台指期 外資 期貨

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